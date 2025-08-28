Experimentatul selecționer al naționalei României se confruntă cu patru mari dileme, înaintea amicalului cu echipa Canadei (5 septembrie / Arena Națională, București) și a meciului oficial cu Cipru (9 septembrie / GSP Stadium, Nicosia). Echipa din America de Nord va veni la București cu Jonathan David (Juventus), Derek Cornelius (Marseille), Tajon Buchanan (Villarreal), Cyle Larin (Mallorca), Promise David (Union SG), Ismael Kone (Sassuolo) și Stephen Eustaquio (FC Porto), așa că nu e loc de prea multe repetiții înaintea importantului meci din preliminarii împotriva echipei lui Akis Mantzios.

Câți jucători de la FCSB va convoca Lucescu, după dezastrul din startul de sezon?

Prima problema ține de selecția jucătorilor de FCSB, echipă care trece printr-o formă foarte slabă, atât în campionat, cât și în cupele europene. La ultima acțiune, meciurile din luna iunie cu Austria și Cipru, clubul din Berceni a avut opt actuali fotbaliști convocați (Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Valentin Crețu, Adrian Șut, David Miculescu, Florin Tănase, Vlad Chiricheș, Denis Alibec), iar pe lista extinsă se mai aflau alți patru (Daniel Bîrligea, Mihai Lixandru, Darius Olaru, Dennis Politic). În condițiile în care noul sezon a adus o cădere inexplicabilă la nivel fizic, tactic și psihologic, iar rezultatele sunt la polul opus față de stagiunea trecută, e interesant de văzut câți jucători va selecționa Mircea Lucescu de la FCSB și cum va motiva decizia.

Cine va juca în posturile-cheie din centrul apărării și în atac?

A doua necunoscută ține de cuplul de fundași centrali care vor fi folosiți, în absența accidentatului Radu Drăgușin, care va mai sta departe de gazon câteva luni. În privința celor doi stoperi, la ultimele două meciuri au fost folosiți puternicii Andrei Burcă și Mihai Popescu (0-2 cu Austria, 2-0 cu Cipru), dar însăși necesitatea selecției primului din campionatul Chinei este pusă la îndoială, în timp ce al doilea a făcut numeroase gafe la echipa de club. În acest moment, alte variante pe acest post sunt Virgil Ghiță (Hannover), Ionuț Nedelcearu (Akron Toliatti), Denis Ciobotariu (Rapid), Iulian Cristea (FCU Cluj), Alexandru Pașcanu (Rapid) și Matei Ilie (CFR Cluj), dar orice variantă folosită nu garantează o omogenitate sporită.

A treia chestiune o reprezintă atacantul central, acolo unde România suferă enorm, la fel ca în ultimii ani, în condițiile în care echipele din Liga 1 transferă masiv din străinătate. Variantele avute la dispoziție până acum au fost Denis Drăguș (Eyupspor), Daniel Bîrligea (FCSB), Louis Munteanu (CFR Cluj), Denis Alibec (FCSB) și George Pușcaș (Bodrum). Drăguș rămâne o improvizație, fiind reprofilat dintr-o extremă. Deși a avut evoluții apreciate în centrul atacului, el trece prin dificultăți la echipa de club. Alibec a suferit de curând o accidentare la meniscul piciorului drept, Bîrligea s-a recuperat abia recent după o fractură de stres la metatarsian, iar Munteanu se joacă de-a v-ați ascunselea la CFR Cluj, fiind bosumflat după ce nu a fost lăsat să se transfere. Pușcaș, atacant des contestat la echipa națională, nu a rupt gura târgului în Turcia și a retrogradat în TFF 1. Lig, o ligă cel mult la fel de valoroasă ca Liga 1. În aceste condiții, în lot s-ar putea reîntoarce Gheorghe Grozav (Petrolul) și Andrei Ivan (Panserraikos) sau ar putea apărea jucători fără mare experiență internațională, precum Ianis Stoica (Estrela Amadora), Alexandru Pop (Dinamo), Jovan Markovic (Farul), David Miculescu (FCSB), Raul Rotund (Slobozia) sau Daniel Paraschiv (Leonesa), iar rezultatul e previzibil.

Va fi chemat la lot Ianis Hagi, care nu are echipă de două luni de zile?

Ultima problemă și cea care îi poate afecta cel mai mult imaginea de antrenor de calibru lui Mircea Lucescu o reprezintă convocarea lui Ianis Hagi. Rămas fără contract de la finalul lunii iunie, după ce telenovela prelungirii înțelegerii cu Rangers s-a încheiat fără rezultate, acesta a fost transferat pe hârtie la Genoa, Rapid, Legia Varșovia, Borussia Monchengladbach, FCSB, Maccabi Tel Aviv, Fatik Karagumruk sau în Arabia Saudită. În ultimele luni, fiul lui Gică Hagi a apărut mai mult în știri mondene, pentru că s-a însurat, a dansat la nunta surorii sale, a devenit tată și și-a lansat o linie de ochelari personalizați, dar se antrenează cu Farul și nu a semnat un nou contract.

O eventuală convocare a sa de către Mircea Lucescu va fi o sabie cu două tăișuri - fie va avea o evoluție bună și va confirma flerul de antrenor al selecționerului, fie va declanșa un scandal imens și justificarea "nu joacă la echipa de club" nu va mai putea fi folosită niciodată ca motiv în neselecționarea altor fotbaliști. Staff-ului tehnic al naționalei îi va fi greu să motiveze, în afară de numele de familie, de ce acesta e preferat unor fotbaliști cu meciuri în picioare, precum Vlad Dragomir (Pafos FC), titular și recent calificat în Champions League, după ce a eliminat Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev și Steaua Roșie Belgrad, Cătălin Cîrjan (Dinamo), căpitan al echipei sale și titular indiscutabil în Liga 1, Alexi Pitu (Vejle BK), care a debutat deja la noua sa echipă daneză, sau Alexandru Mitriță (Zhejiang FC), care face spectacol în Chinese Super League.

