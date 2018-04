"Dincolo de muschi si imaginea creata de media" Florian Ceafalau, despre valoarea adevarata a lui Anthony Joshua

Unde se incadreaza britanicul intre marii campioni ai boxului la categoria grea?

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Tyson Fury, Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Mike Tyson, George Foreman, Riddick Bowe. Acestia sunt boxerii de categoria grea care au reusit sa unifice centuri in ultimii 30 de ani, si care au insemnat ceva pentru box, nu doar campioni "de ocazie" sau castigatori ai unor centuri "politice".

Unde se incadreaza Joshua intre ei? La coada, departe de ultimul loc. Daca ne uitam putin pe lista de nume vedem ca vorbim despre niste legende ale boxului. Sa o luam invers.

Riddick Bowe. Membru in Hall of Fame-ul boxului, l-a batut de 2 ori pe Holyfield, din care o dat prin KO. Singurul minus din cariera este faptul ca a fugit de Lennox. Altfel, Bowe a fost campion mondial in toate cele 4 versiuni.

George Foreman. Ce mai poate fi de adaugat? Unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, si cu siguranta in top 5 la categoria grea din toate timpurile.

Mike Tyson. Unicul. Inegalabilul. Nu exista barbat pe planeta care sa nu fi auzit de Mike Tyson, probabil cel mai cunoscut atlet din istorie.

Evander Holyfield. Cel mai bun greu al decadei 1990-2000 si unul dintre cei mai buni grei din istorie. Un tehnician fantastic cu o inima uriasa, care a facut istorie la HW desi nu a fost un greu natural. Doua victorii cu Tyson, victorie cu Foreman, victorie cu Larry Holmes, victorie cu Riddick Bowe, egal cu Lennox Lewis.

Vitali si Wladimir Klitschko. Fratii care au amanetat boxul timp de 10 ani. Doi tacticieni ce au omorat spectacolul la categoria grea si au facut din box propria lor afacere. Nu au avut cei mai competitivi adversari dar asta li s-a datorat si lor.

Tyson Fury. Singurul care pare putin din alta categorie fata de ceilalti, insa e omul care a spart bula in care se afla boxul de un deceniu, dupa ce l-a invins la decizie pe Wladimir. A disparut din box din cauza problemelor psihice insa promite sa revina anul acesta, mai ales ca divizia nu mai e la acelasi nivel ca pe vremea fratilor.

Anthony Joshua. Cum suna numele lui AJ dupa toate aceste legende? Sa spunem ca e inca tanar si cariera lui e in desfasurare, dar ca skill-uri Joshua este un boxer mediocru, cel mult "bunicel pe alocuri". Tehnica precara, deplasare deficitara, viteza slaba, singurele sale arme sunt forta fizica, pe care o aplica foarte bine de aproape, si puterea de lovire, cea care i-a adus si singura victorie notabila din cariera.

Victoria asupra lui Wlad mi se pare in continuare o utopie, e genul de victorie pe care o obtii o data din 10 meciuri. As spune cu noroc, desi nu cred in noroc la nivelul asta. Ultimele doua meciuri insa au fost cu doi boxeri slabi. Sub mediocri. Takam e un nimeni iar Parker e foarte slab fata de cum ar trebui sa arate un campion mondial. Si totusi, Joshua s-a chinuit cu ei.

Takam si Parker nu ar fi rezistat 5 runde cu toti cei enumerati mai sus. Cu unii nici 3, cu altii poate nu ar fi depasit nici prima runda.

Asadar, in momentul de fata, pe Joshua il punem la coada listei, dar cu potential de crestere. E departe de marii campioni ai categoriei insa mai are 10 ani sa isi castige locul intre ei. Deocamdata il putem pune pe aceeasi treapta cu Ruslan Chagaev, Deontay Wilder, Bermane Stiverne, David Haye, Nikolai Valuev, Samuel Peter, Ibrahimov, Briggs si alte nume ce au reusit sa detina la un momentdat o centura mondiala fara sa aiba pretentia ca au unificat divizia si ca ei "conduc boxul".