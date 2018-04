BREAKING NEWS | Edi Iordanescu a plecat de la Astra Giurgiu! Cele 2 variante pe care le are Niculae

Astra a decis sa se desparta de antrenor dupa infrangerea cu Viitorul.

Edi Iordanescu a plecat de la Astra Giurgiu! Clubul a anuntat oficial ca s-a despartit pe cale amiabila de antrenorul de 39 de ani.

"In urma unei analize a situatiei actuale, AFC Astra Giurgiu si antrenorul Edward Iordanescu au decis astazi rezilierea de comun acord a angajamentului pe care tehnicianul il avea cu clubul nostru.



Ii uram mult succes in continuare, in cariera sa, domnului Iordanescu si ii multumim pentru munca depusa in acest sezon la clubul Astra" este comunicatul oficial al clubului.

Anuntul vine dupa ce Edi Iordanescu si echipa au fost criticate dur de patronul Ioan Niculae dupa infrangerea de pe propriul teren de duminica impotriva Viitorului: "Domnul Edi Iordanescu nu este in pericol, pe el nu il da nimeni afara, se da singur afara ca nu vorbeste cu nimeni, nici macar cu antrenorii lui", a spus Niculae.

Din informatiile Pro TV, cei de la Astra il doresc pe unul dintre Dan Alexa si Marius Maldarasanu.