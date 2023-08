Fostul campion mondial al greilor, pugilistul britanic Anthony Joshua (33 ani), a avut nevoie de şapte runde pentru a-l învinge prin KO pe adversarul său, finlandezul Robert Helenius, în primul lor meci de categoria grea, sâmbătă la Londra.

Helenius a fost ales în ultimul moment pentru a-l înlocui pe Dilian Whyte în meciul la categoria grea cu Anthony Joshua, după forfait-ul britanicului Dilian Whyte, depistat pozitiv la un control antidoping.

Joshua s-a arătat extrem de precaut, prudent în debutul meciului, încât în repriza a treia au început să se audă huiduieli în tribunele sălii arhipline ale Arenei 02.

Veteranul finlandez a terminat runda a cincea cu nasul sângerând, a supravieţuit în runda a 6-a, în ciuda unui upercut de stânga puternic al lui Joshua, dar a fost trimis la podea în runda a 7-a de o puternică lovitură de dreapta.

Helenius a rămas inconştient, dar şi-a revenit în cele din urmă, salutându-şi apoi adversarul.

La 39 de ani, Helenius, care are în palmares 32 de victorii şi patru înfrângeri, fusese învins tot prin KO, în prima rundă, de americanul Deontay Wilder, în octombrie anul trecut.

