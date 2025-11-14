Joseph Parker (33 de ani) a picat un test antidoping în ziua de 26 octombrie, atunci când s-a luptat cu Fabio Wardley, în faţa căruia a pierdut în 11 runde, la Londra.

El a fost testat de Voluntary Anti-Doping Association (VADA), în data de 25 octombrie. BBC Sport a dezvăluit că mai multe surse au confirmat că Parker a fost testat pozitiv pentru droguri recreaţionale şi nu pentru droguri care îmbunătăţesc performanţa.

Promotorul lui Joseph Parker, Queensberry Promotions, a declarat: „Cât timp problema este investigată în continuare, nu se vor face comentarii suplimentare.”

Parker ar putea primi o suspendare de doi ani, dar ar putea fi suspendat şi pentru o perioadă de cel mult trei luni, în funcţie de circumstanţe.

Orice suspendare va fi emisă de UK Anti-Doping (UKAD) şi de British Boxing Board of Control (BBBC). Cu toate acestea, cum UKAD nu a administrat acest test, forul britanic va trebui să efectueze propria investigaţie.

Parker, fost campion la categoria grea între 2016 şi 2018, spera să lupte împotriva lui Oleksandr Usyk, dar pierzând meciul cu Wardley, la Londra, în O2 Arena, a ratat ocazia.

news.ro

