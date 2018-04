Alerta pentru Guardiola: Aguero, incert pentru meciul din Champions League cu Liverpool // PRO TV transmite marti JUVENTUS - REAL MADRID

Cel mai bun marcator al sezonului la City este incert pentru meciul tur din sferturile Champions League.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Kun Aguero nu a fost in lot sambata cu Everton, din cauza unei accidentari, si ar putea lipsi si la meciul cu Liverpool, in sferturile UEFA Champions League.

"Vom vedea, deocamdata nu a putut reveni la antrenamente. Sa speram totusi ca va fi mai bine in urmatoarele zile. In situatii de genul asta, lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Poate nu va fi in teren de la inceput, speram sa fie macar pe banca.", a spus Guardiola.

30 de goluri a marcat Aguero pentru City in acest sezon.

Liverpool si Manchester City se intalnesc miercuri pe Anfield, in prima mansa a sferturilor UEFA Champions League.

PRO TV transmite marti Juventus - Real Madrid, de la 21:45.

Toate rezumatele se vad la PRO X, marti si miercuri de la 23:50.