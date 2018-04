San Iker, la meciul 1.000! Un singur jucator spaniol are mai multe meciuri in cariera si i-a fost coleg la Real

"San Iker" ajunge la 1.000 de meciuri oficiale!

Iker Casillas, fostul capitan al selectionatei Spaniei, va disputa luni seara cel de-al 1.000-lea meci oficial din cariera sa, alaturi de actuala sa echipa, FC Porto, care o va infrunta pe Belenenses.

Casillas, care va implini 37 de ani luna viitoare, a disputat 725 de meciuri in tricoul lui Real Madrid, club la care si-a petrecut cea mai mare parte a carierei (1999-2015), 107 alaturi de FC Porto si alte 167 in tricoul reprezentativei Spaniei, cu care a cucerit doua titluri de campion european (2008, 2012), precum si titlul de campion al lumii, in 2010.

El este al doilea fotbalist spaniol ca numar de meciuri oficiale, dupa fostul atacant Raul Gonzalez, care a disputat 1.033 de partide oficiale, pentru Real Madrid (741), Schalke 04 Gelsekirchen (98), Al Sadd (60), New York Cosmos (32) si selectionata Spaniei (102).

Raul si Casillas sunt urmati de mijlocasul Xavi Hernandez (956 meciuri oficiale) si de portarul Andoni Zubizarreta (968), alte doua legende ale fotbalului spaniol.