ULTIMA ORA! Inca un antrenor a fost DAT AFARA din Premier League! Clubul care isi schimba antrenorul pentru a 2-a oara in acest sezon

Ultima clasata din Premier League a luat o masura drastica.

Alan Pardew a fost dat afara de West Bromwich Albion! Echipa aflata pe ultimul loc in Premier League a decis sa se desparta pentru a 2-a oara de antrenor in acest sezon dupa o serie de 8 infrangeri consecutive. Pardew l-a inlocuit pe Tony Pulis pe 29 noiembrie dupa ce WBA nu castigase in ultimele 10 partide.

WBA a anuntat ca Darren Moore va fi antrenor principal in perioada urmatoare. Conform comunicatului celor de la West Brom, despartirea de Alan Pardew a fost pe cale amiabila. Alaturi de Pardew va parasi echipa si asistentul echipei, John Carver.

West Brom si-a concediat si presedintele, John Williams, si seful executiv, Martin Goodman, in urma cu 6 saptamani. WBA este aproape de a retrograda dupa 8 sezoane consecutive in Premier League, avand pana acum 20 de puncte in primele 32 de etape.