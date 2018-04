Moment socant! Bianca Pascu, la un pas de tragedie la Cupa Mondiala de sabie, dupa ce arma adversarei i-a intrat pe sub masca

Bianca Pascu (29 de ani) a fost la un pas de un moment groaznic la Grand Prix-ul de la Seul, din cadrul Cupei Mondiale la sabie.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Bianca Pascu s-a clasat pe pozitia a treia la Grand Prix-ul de la Seul, Coreea de Sud, din cadrul Cupei Mondiale la sabie. Romanca a fost depasita de ucraineana Olga Kharlan, scor 15-14, in semifinale.

Sabrera de 29 de ani a avut probleme dupa ce a fost atinsa de adversara sa cu sabia in gat!

"La un moment dat, arma ei a intrat pe sub masca mea, atingandu-ma in zona gatului. A ajuns pana in zona urechii. Pot spune ca am avut noroc. Putea fi mult mai rau!



Am umplut plansa de sange, dar am strans din dinti si am mers mai departe", a povestit ea la Telekom Sport.

Urmatoarea etapa a Cupei Mondiale va avea loc la Moscova, intre 11 si 13 mai.