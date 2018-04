El este adevaratul STAR de la Steaua in acest sezon: "Ar trebui sa aiba clauza de zeci de milioane, totul se invarte in jurul lui!" Jucatorul poate pleca la vara

Singurul jucator care a scapat de furia lui Becali a impresionat pe toata lumea.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Fostul antrenor al Stelei, Mirel Radoi, l-a laudat pe Constantin Budescu dupa o noua reusita de senzatie a acestuia la partida cu CSM Poli Iasi. Budescu ar putea sa o paraseasca pe Steaua la vara, Slavia Praga fiind interesata sa plateasca 3 milioane de euro pentru Budescu, aceasta fiind clauza din contractul jucatorului.

"In acest moment, lui ar trebui sa i se puna o clauza de reziliere de cateva zeci de milioane, pentru ca tot jocul se învarte în jurul lui. Pe langa executiile pe care le are, iar cea de aseara este una extraordinara, totusi sa nu uitam ca Steaua are 17 goluri marcate din faze fixe. Ceea ce înseamna enorm în economia unui campionat.\



Ganditi-va cate puncte au castigat cu aceste executii. Iar în mare parte, peste 80 la suta dintre ele sunt executate de Budescu. Deci, eu zic ca în acest moment Steaua este dependenta de Budescu" a spus Mirel Radoi la Telekom Sport.

Si Gigi Becali l-a laudat pe Budescu dupa partida cu CSM Poli Iasi: "Nu mai puneti acolo FCSB pe locul 1, puneti Budescu. Daca nu e Budescu, ce puteam sa facem? Eram morti" spunea patronul Stelei la Digi Sport.