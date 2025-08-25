Diferența dintre un antrenor liber și un antrenor-marionetă

FCSB făcuse o primă repriză bună, acceptabilă. FC Argeș se mulțumea cu statutul de echipă băgată la cutie, care se roagă la Dumnezeu să facă o minune, ca să rămână 0-0 până la final. Dar, surpriză, Becali rupe echipa prin schimbările făcute. Îi scoate pe Alibec și Olaru - acesta din urmă acoperea o zonă mare la mijlocul terenului - și îi bagă pe Thiam și Politic, care se înfig aproape de careul advers.

Tănase avansează și el din ce în ce mai mult, așa că în atac sunt 5 jucători, Thiam, Tănase, Cisotti, Toma și Politic, iar mijlocul e lăsat pe seama lui Lixandru, care, logic, nu face față de unul singur.



În minutul 63, Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, sesizează anomalia și schimbă sistemul, introducând un mijlocaș, veteranul japonez Takayuki Seto, în locul lui Sadriou, unul dintre cei trei fundași central. Și terenul se înclină spre poarta lui Târnovanu.



Dar lui Becali nu-i pasă. În minutul 70, îl bagă și pe Octavian Popescu în locul lui Cisotti, italianul care, teoretic, se retrage mai mult pe faza defensivă. Popescu preia și el o poziție de atac. Cum Bettaieb nu mai e întâmpinat de nimeni în jumătatea adversă, are mingi și încearcă poarta. La una dintre faze, se duce singur spre careul gazdelor și face ce trebuia făcut: 0-1.



Becali vs Bogdan Andone 0-2



În disperare de cauză, Becali îl aruncă și pe Stoian în ofensivă, în locul lui Toma, iar Andone răspunde deștept cu Robert Moldoveanu, un atacant, în locul mijlocașului Rădescu, pentru că sunt spații imense în terenul fecesebiștilor, așa că de ce nu ar profita? Logic, se face 2-0, la un șut-centrare a sus-numitului Moldoveanu.



Așadar, deciziile de antrenor ale lui Bogdan Andone au fost decisive, în comparație cu deciziile aiuritoare ale lui Becali.



În tot acest timp, antrenorul FCSB se agita pe margine, dar ce să facă el? Ce indicații să dea, când Becali bulversase sisteme și inventase ofensiva cu 5 atacanți?



Bogdan Andone a antrenat-o doar o lună pe FCSB ca „principal”. Ar trebui să- spună „mulțumesc” lui Becali că nu l-a ținut mai mult pe postul de marionetă. A reușit, astfel, să-și facă singur un drum în această carieră, să o promoveze la finalul sezonului trecut pe FC Argeș și să bată campioana României duminică, pe Arena Națională, prin deciziile pe care le-a luat, neinfluențat de nimeni.

