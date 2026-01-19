Nici că se putea un debut mai solicitant pentru Adrian Șut, la Al-Ain! Pentru că, la doar două săptămâni după sosirea sa în Emirate, el a fost aruncat în luptă în marele meci cu Al-Wahda din weekend, încheiat la egalitate.

Mijlocașul defensiv a fost titular și a rămas pe teren până în minutul 83, când a fost înlocuit cu marocanul Nassim Chadli. În momentul ieșirii lui Șut de pe teren, tabela arăta 2-2, scor cu care s-a și încheiat partida.

Având în vedere că jucătorul adus de la FCSB a fost prima achiziție a celor de la Al-Ain, în perioada de transferuri din ianuarie, evoluția sa într-un meci atât de important a stârnit o veritabilă „furtună“ de comentarii.

La o zi după Al-Ain – Al-Wahda, site-ul suporterilor „violeților“ a inițiat un sondaj de opinie intitulat „Care sunt primele impresii cu care ați rămas după prestația lui Adrian Șut?“. Aici, au curs răspunsurile. Atât cele critice, dar și cele lăudative la adresa românului. Cu precizarea că aproape toți fanii care au participat la sondaj s-au arătat profund dezamăgiți de prestația celor de la Al-Ain, per ansamblu, dar au fost mulțumiți de cum a jucat Șut, la prima sa apariție în Emirate.

Sport.ro oferă, în rândurile de mai jos, cele mai interesante răspunsuri ale arabilor despre cum a jucat Șut, în Al-Ain – Al-Wahda:

*Un fotbalist mediocru. N-are nicio calitate cu care să iasă în evidență. Pe postul ăsta (n.r. – mijlocaș defensiv), Traore e mult mai bun.

*Un fotbalist inteligent. De câte ori colegii lui au căutat un om căruia să-i paseze, Șut a venit la primire. Allah să-l ajute, în continuare.

*N-a fost deloc afectat de emoțiile debutului și a avut o viziune excelentă a jocului.

*În mod cert, în timp, acest transfer va fi unul dintre cele mai bune făcute de Al-Ain!

*Pentru primul lui meci, evoluția sa a fost dătătoare de speranță. Desigur, a comis și greșeli, dar a arătat stăpânire de sine și personalitate. De urmărit!

*Foarte slab pe faza defensivă! Slab cu mingea la picior, slab rău de tot.

*Un transfer bun, dar e clar că jucătorul are nevoie de timp și alte câteva meciuri. Are, totuși, potențialul de a deveni unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

*La ce a arătat, mi-a adus aminte de Rădoi.

Pentru Adrian Șut, următorul prilej de a juca pentru Al-Ain va veni pe 27 ianuarie cu ocazia meciului cu Ittihad Kalba, tot în campionat.

În acest moment, după 13 etape, podiumul e format din Al-Ain (31 de puncte), Shabab Al-Ahli (29 de puncte) și Al-Wahda (26 de puncte) cu precizarea că formația aflată pe 2 are un meci mai puțin disputat.

