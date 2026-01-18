VIDEO EXCLUSIV Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Naţionala României a înregistrat duminică, la Herning, a doua înfrângere din Grupa B a Campionatului European, scor 39-24 (22-17), cu campioana olimpică şi mondială Danemarca.

Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Pentru România au marcat Nagy 4 goluri, Ghiţă 4, Dedu 4, Stănescu 3, Stanciuc 3, Buzle 3, Nistor 2, Botea 1, iar danezii i-au avut în prim-plan pe Gidsel 9, Hoxer 8, Pytlick 8.

"Am fost fericiți să jucăm contra Danemarcei, a fost ca un vis, am fi vrut să jucăm mai bine, dar asta a fost.

Am avut o primă repriză foarte bună, dar au forțat în a doua repriză, au fost purtați pe val și de public. Noi am încercat să dăm tot ce e mai bun, dar am avut probleme pe faza ofensivă în actul secund. 

A fost incredibil, le mulțumesc fanilor noștri dar și ai Danemarcei", a spus Dan Racoțea, live pe VOYO, după România - Danemarca. 

Tot duminică, în cealaltă partidă din grupă, Portugalia - Macedonia de Nord, scor 29-29.

În primul meci din grupa B, tricolorii au cedat în faţa Portugaliei, scor 34-40, iar în ultima partidă se vor duela cu Macedonia de Nord, în 20 ianuarie (19.00).

După două etape, Danemarca este lider (4 puncte), urmată de Portugalia (3), Macedonia de Nord (1) şi România (0).

Primele două clasate în fiecare grupă se califică în grupele principale, cu meciuri programate între 22-28 ianuarie. Urmează semifinalele, în 30 ianuarie, şi finalele pentru medalii, în 1 februarie.

