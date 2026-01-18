Naţionala României a înregistrat duminică, la Herning, a doua înfrângere din Grupa B a Campionatului European, scor 39-24 (22-17), cu campioana olimpică şi mondială Danemarca.

Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)

Pentru România au marcat Nagy 4 goluri, Ghiţă 4, Dedu 4, Stănescu 3, Stanciuc 3, Buzle 3, Nistor 2, Botea 1, iar danezii i-au avut în prim-plan pe Gidsel 9, Hoxer 8, Pytlick 8.



"Am fost fericiți să jucăm contra Danemarcei, a fost ca un vis, am fi vrut să jucăm mai bine, dar asta a fost.



Am avut o primă repriză foarte bună, dar au forțat în a doua repriză, au fost purtați pe val și de public. Noi am încercat să dăm tot ce e mai bun, dar am avut probleme pe faza ofensivă în actul secund.



A fost incredibil, le mulțumesc fanilor noștri dar și ai Danemarcei", a spus Dan Racoțea, live pe VOYO, după România - Danemarca.

