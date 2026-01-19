Camerunezul Devis Epassy a fost la post la şuturile clujenilor Andrej Fabry (60, 62), Quadri Taiwo (78) şi Alexandru Chipciu (79).

Dinamo a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin același Karamoko (48) şi Alexandru Musi (61) - ”câinii” au ajuns la nu mai puțin de 11 bare în actualul sezon din Superligă!

Unicul gol al partidei a fost înscris de francezul Mamoudou Karamoko (41), după centrarea spaniolului Alberto Soro .

Dinamo a învins-o pe U Cluj cu 1-0 duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 22-a din Superligă.

Karamoko și Epassy, din nou excelenți la Dinamo



Mamoudou Karamoko a fost desemnat jucătorul meciului de Sofascore, care l-a notat pe atacantul francez cu 8.9.

Notă mare, 8.5, a primit și portarul camerunez Devis Epassy, revenit de la Cupa Africii pe Națiuni, turneu final la care a fost titularul naționalei Camerunului.

Dincolo, cel mai bun de la U Cluj a fost goalkeeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, notat cu 8.0.

După gol, antrenorul dinamovist Zeljko Kopic i-a trimis o ”inimioară” marcatorului, iar la final tehnicianul și-a explicat gestul.

”A meritat o inimioară Karamoko, avem noi discuțiile noastre. Statistic vorbind, e golgheter, e cel mai bun sezon din cariera lui.

Dar așa a fost și cu Selmani anul trecut, când l-am adus la un nivel foarte bun. Acum, ce aștept de la Karamoko – am aceleași așteptări. Sunt foarte mari.

Respect talentul, dar trebuie să și muncești mult, să-ți stabilești un obiectiv. Atunci primești inimi”, a spus Zeljko Kopic.

