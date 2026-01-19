VIDEO Cine a fost jucătorul meciului în Dinamo - U Cluj 1-0. Kopic i-a oferit o ”inimioară”

Cine a fost jucătorul meciului în Dinamo - U Cluj 1-0. Kopic i-a oferit o ”inimioară” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” au făcut din nou un meci bun cu ardelenii.

TAGS:
DinamoMamoudou KaramokoDevis EpassyZeljko KopicAlberto Soro
Din articol

Dinamo a învins-o pe U Cluj cu 1-0 duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 22-a din Superligă.

Unicul gol al partidei a fost înscris de francezul Mamoudou Karamoko (41), după centrarea spaniolului Alberto Soro.

Dinamo a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin același Karamoko (48) şi Alexandru Musi (61) - ”câinii” au ajuns la nu mai puțin de 11 bare în actualul sezon din Superligă!

Camerunezul Devis Epassy a fost la post la şuturile clujenilor Andrej Fabry (60, 62), Quadri Taiwo (78) şi Alexandru Chipciu (79).

Karamoko și Epassy, din nou excelenți la Dinamo

Mamoudou Karamoko a fost desemnat jucătorul meciului de Sofascore, care l-a notat pe atacantul francez cu 8.9.

Notă mare, 8.5, a primit și portarul camerunez Devis Epassy, revenit de la Cupa Africii pe Națiuni, turneu final la care a fost titularul naționalei Camerunului.

Dincolo, cel mai bun de la U Cluj a fost goalkeeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, notat cu 8.0.

După gol, antrenorul dinamovist Zeljko Kopic i-a trimis o ”inimioară” marcatorului, iar la final tehnicianul și-a explicat gestul.

”A meritat o inimioară Karamoko, avem noi discuțiile noastre. Statistic vorbind, e golgheter, e cel mai bun sezon din cariera lui. 

Dar așa a fost și cu Selmani anul trecut, când l-am adus la un nivel foarte bun. Acum, ce aștept de la Karamoko – am aceleași așteptări. Sunt foarte mari. 

Respect talentul, dar trebuie să și muncești mult, să-ți stabilești un obiectiv. Atunci primești inimi”, a spus Zeljko Kopic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul central român de la Juventus Torino, împrumutat astăzi la Sampdoria!
Fundașul central român de la Juventus Torino, împrumutat astăzi la Sampdoria!
ULTIMELE STIRI
Emanuel Gyenes, copleșit de emoții la revenirea în România! De ce surpriză a avut parte sportivul
Emanuel Gyenes, copleșit de emoții la revenirea în România! De ce surpriză a avut parte sportivul
„Salvatorul lui Șumudică“: jucătorul cu două trofee Champions League semnează!
„Salvatorul lui Șumudică“: jucătorul cu două trofee Champions League semnează!
Când Dybala face legea pe gazon! O nouă prestație minunată la AS Roma, care e pe loc de Champions League
Când Dybala face legea pe gazon! O nouă prestație minunată la AS Roma, care e pe loc de Champions League
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor



Recomandarile redactiei
„Salvatorul lui Șumudică“: jucătorul cu două trofee Champions League semnează!
„Salvatorul lui Șumudică“: jucătorul cu două trofee Champions League semnează!
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
„Furtună în deșert“ după debutul lui Șut: ce spun arabii despre fostul star al FCSB-ului
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cine a convins și cine nu în Dinamo - Young Boys Berna 2-0 din Antalya
Cine a convins și cine nu în Dinamo - Young Boys Berna 2-0 din Antalya
Lovitură pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB! S-a accidentat la încălzire în meciul de Cupă
Lovitură pentru Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB! S-a accidentat la încălzire în meciul de Cupă
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!