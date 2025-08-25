Cristian Săpunaru (41 de ani) s-a despărțit de Rapid, clubul său de suflet, la finalul stagiunii trecute, după ce în presă au apărut informații că ar fi introdus alcool în cantonament. Fotbalistul a acuzat o "înscenare" și o pătare a numelui său, care să justifice ulterior retragerea ofertei de a deveni director sportiv, funcție în care a fost instalat Mauro Pederzoli. Daniel Pancu crede că echipei i-a lipsit un rapidist emblematic, în ultima perioadă, dar că înțelege că noua conducere are o nouă abordare admnistrativă.



"Îmi pare rău că Săpunaru nu a reușit să-și încheie cariera cu un trofeu"

"(Rapidului îi lipsește și un rapidist adevărat, după retragerea lui Săpunaru?) Da, a lipsit mult în ultimul timp. Îmi pare rău că nu a reușit să-și încheie cariera cu un trofeu. Acum e și într-un mic scandal cu clubul, sperăm să se rezolve cât mai repede, să fie bine pentru toată lumea. Să aflăm și noi exact ce s-a întâmplat acolo.



Nu mai poți să spui nici la Steaua (n.r. - FCSB) că e vreun mare stelist pe acolo. Poate doar dacă te uiți la Mihai Pintilii pe bancă... La Dinamo îl au pe Florentin Petre, e în staff, e antrenor, dar nu au un jucător reprezentativ sau un conducător. Nu prea mai e o modă să ai, s-au schimbat lucrurile. Deși e foarte important. Un astfel de om e ca un paratrăsnet pentru suporteri, în momentele grele le poate vorbi, îi poate calma. Dar și suporterii se schimbă, la rândul lor, pentru că lumea evoluează, sunt lucruri normale.



"Rapid e un club nou, cu oameni noi, cu o altă mentalitate"

Eu îi doresc lui Săpunaru să rămână în fenomen, parcă se vorbea ceva de antrenorat, a făcut și licența. Are o experiență uriașă, a jucat la nivel mare de tot, eu îi doresc tot binele. Rapid suferă la capitolul ăsta. Dar Rapid e un club nou, cu oameni noi, cu o altă mentalitate. Cel mai important e că Rapidul merge înainte, că are stabilitate și are toate condițiile de a face din nou performanță. Suporterii Rapidului sunt de Champions League. Deocamdată pun acest blocaj la nivel de rezultate pe seama mentalității și a lipsei infrastructurii complete, deși au avut cei mai mulți bani cheltuiți din România.



Acum e completă, Rapid e completă acum, cu baza asta de la Ștefănești e gata pentru marea performanță. Acum se poate vorbi din nou de un club complet pregătit pentru marea performanță. Au trecut mulți ani de la ultimul trofeu, Cupa din 2007, am mai avut o finală pierdută cu Dinamo, în 2012. Nu credeam că vor trece atâția ani de secetă, dar Rapid, cu stabilitate, cu bazele astea solide, nu că poate spera, sunt convins că va reveni și va câștiga din nou trofee", a declarat Daniel Pancu pentru Sport.ro.

