A scris istorie la Melbourne: la 41 de ani fără 2 luni, Stan Wawrinka se califică în turul doi la Australian Open
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stan Wawrinka s-a calificat în turul secund al Openului Australian 2026.

Stan Wawrinka Australian Open 2026 Tenis ATP Laslo Djere
Pentru prima oară în ultimii cinci ani, Stan Wawrinka (139 ATP) a câștigat un meci pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne.

În primul tur al Openului Australian 2026, tenismenul elvețian în vârstă de 40 de ani și 10 luni l-a învins pe sârbul Laslo Djere (30 de ani, 92 ATP), scor 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Stan Wawrinka, doar al 13-lea bărbat care câștigă, după 40 de ani, un meci într-un turneu de mare șlem

Triplu campion în turneele de mare șlem, Stan Wawrinka și-a câștigat primul trofeu major chiar în Australia, în urmă cu doisprezece ani.

Astăzi, Stan Wawrinka devine al treisprezcelea bărbat de peste 40 de ani care câștigă un meci într-o competiție de mare șlem, dar și al doilea cel mai vârstnic victorios la Melbourne, după Ivo Karlovic, notează OptaAce.

Stan Wawrinka a debutat în Openul Australiei în urmă cu 20 de ani

În turul doi, Stan Wawrinka va întâlni câștigătorul meciului dintre Jiri Lehecka (19 ATP) și Arthur Gea (198 ATP).

Wawrinka a jucat pentru prima oară în Openul Australian în 2006, la opt luni distanță de la debutul său în turneele de mare șlem, consemnat la Roland Garros 2005.

