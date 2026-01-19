Pentru prima oară în ultimii cinci ani, Stan Wawrinka (139 ATP) a câștigat un meci pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne.

În primul tur al Openului Australian 2026, tenismenul elvețian în vârstă de 40 de ani și 10 luni l-a învins pe sârbul Laslo Djere (30 de ani, 92 ATP), scor 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Stan Wawrinka, doar al 13-lea bărbat care câștigă, după 40 de ani, un meci într-un turneu de mare șlem

Triplu campion în turneele de mare șlem, Stan Wawrinka și-a câștigat primul trofeu major chiar în Australia, în urmă cu doisprezece ani.

Astăzi, Stan Wawrinka devine al treisprezcelea bărbat de peste 40 de ani care câștigă un meci într-o competiție de mare șlem, dar și al doilea cel mai vârstnic victorios la Melbourne, după Ivo Karlovic, notează OptaAce.

