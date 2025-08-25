În ultimul meci al etapei a doua din Premier League, campionat transmis EXCLUSIV de VOYO, Newcastle primește vizita celor de la Liverpool, în direct pe VOYO, de la 22:00, și LIVE BLOG pe Sport.ro.

Meciul de pe St. Jame's Park a fost analizat de jurnaliștii britanici și dintr-un unghi inedit, cel al luptei pentru semnătura atacantului Alexander Isak. Suedezul a dat semnale că vrea să ajungă la formația lui Arne Slot și a comunicat explicit că nu mai vrea să rămână la Newcastle.

Cele două grupări nu s-au înțeles asupra prețului de transfer, iar Isak e într-o situație ingrată. Nici nu a plecat la Liverpool, dar nici nu va juca în această seară pentru gazde întrucât a fost lăsat în afara lotului.

”Sunt mândru să fiu recunoscut de colegii mei profesioniști cu un loc în echipa sezonului Premier League pentru 2024/25. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei și tuturor de la Newcastle United care m-au sprijinit pe parcurs.



Nu sunt la ceremonia din această seară. Având în vedere tot ce se întâmplă, nu mi s-a părut potrivit să fiu prezent.



Am păstrat tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit. Acea tăcere le-a permis oamenilor să împingă propria lor versiune a evenimentelor, deși știu că nu reflectă ceea ce s-a spus și convenit cu adevărat cu ușile închise.



Realitatea este că s-au făcut promisiuni, iar clubul îmi cunoaște poziția de mult timp. Să pretinzi acum că aceste probleme apar abia acum este înșelător.



Când promisiunile sunt încălcate și încrederea este pierdută, relația nu poate continua. Acolo mă aflu eu acum și de aceea schimbarea este în interesul tuturor, nu doar al meu”, a scris Alexander Isak pe Instagram, săptămâna trecută.

