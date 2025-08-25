LIVE VIDEO Newcastle - Liverpool, de la 22:00, LIVE pe VOYO, în etapa a doua din Premier League

Newcastle - Liverpool, de la 22:00, LIVE pe VOYO, &icirc;n etapa a doua din Premier League Premier League
Alexandru Hațieganu
Newcastle - Liverpool, ultimul meci din runda a doua din Premier League, e LIVE pe VOYO, de la 22:00.

În ultimul meci al etapei a doua din Premier League, campionat transmis EXCLUSIV de VOYO, Newcastle primește vizita celor de la Liverpool, în direct pe VOYO, de la 22:00, și LIVE BLOG pe Sport.ro.

Newcastle - Liverpool, de la 22:00, LIVE pe VOYO, în ultimul meci al etapei a doua din Premier League

Meciul de pe St. Jame's Park a fost analizat de jurnaliștii britanici și dintr-un unghi inedit, cel al luptei pentru semnătura atacantului Alexander Isak. Suedezul a dat semnale că vrea să ajungă la formația lui Arne Slot și a comunicat explicit că nu mai vrea să rămână la Newcastle.

Cele două grupări nu s-au înțeles asupra prețului de transfer, iar Isak e într-o situație ingrată. Nici nu a plecat la Liverpool, dar nici nu va juca în această seară pentru gazde întrucât a fost lăsat în afara lotului.

”Sunt mândru să fiu recunoscut de colegii mei profesioniști cu un loc în echipa sezonului Premier League pentru 2024/25. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei și tuturor de la Newcastle United care m-au sprijinit pe parcurs.

Nu sunt la ceremonia din această seară. Având în vedere tot ce se întâmplă, nu mi s-a părut potrivit să fiu prezent.

Am păstrat tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit. Acea tăcere le-a permis oamenilor să împingă propria lor versiune a evenimentelor, deși știu că nu reflectă ceea ce s-a spus și convenit cu adevărat cu ușile închise.

Realitatea este că s-au făcut promisiuni, iar clubul îmi cunoaște poziția de mult timp. Să pretinzi acum că aceste probleme apar abia acum este înșelător.

Când promisiunile sunt încălcate și încrederea este pierdută, relația nu poate continua. Acolo mă aflu eu acum și de aceea schimbarea este în interesul tuturor, nu doar al meu”, a scris Alexander Isak pe Instagram, săptămâna trecută.

Newcastle a ieșit și ea în online cu un comunicat despre situația atacantului suedez, sugerând că îl așteaptă pe fotbalist oricând înapoi în lot și că nu i se va da undă verde transferului doar dacă se atinge suma cerută.

”Suntem dezamăgiți că am fost informați în această seară despre o postare pe rețelele de socializare a lui Alexander Isak. Dorim să precizăm clar că Alex se află sub contract și că niciun oficial al clubului nu a făcut vreodată vreo promisiune conform căreia Alex ar putea părăsi Newcastle United în această vară.

Vrem să ne păstrăm cei mai buni jucători, dar înțelegem, de asemenea, că fotbaliștii au propriile dorințe și le ascultăm punctele de vedere. Așa cum i-am explicat lui Alex și reprezentanților săi, trebuie întotdeauna să luăm în considerare interesul lui Newcastle United, al echipei și al suporterilor noștri în toate deciziile, iar noi am fost clari că nu s-au întrunit condițiile pentru o vânzare în această vară. Nu prevedem ca aceste condiții să fie îndeplinite.

Acesta este un club mândru, cu tradiții de care suntem la fel de mândri, și ne străduim să păstrăm spiritul de familie. Alex rămâne parte din familia noastră și va fi primit înapoi cu brațele deschise atunci când va fi pregătit să se alăture din nou colegilor săi”, se arată în comunicatul emis de Newcastle.

