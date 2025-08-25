FC Hermannstadt - Farul Constanța

Dobrogenii au luat patru puncte din cele trei deplasări din sezonul curent (1-1 cu FC Botoșani, 2-1 cu FCSB, 1-2 cu UTA Arad).

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 16 ori în principala competiție internă, de trei ori s-au impus ardelenii, de șase ori au câștigat constănțenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă de scor: 10 decembrie 2022, FC Hermannstadt - Farul 4-0 (primul meci pe arena modernizată din Sibiu).

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 19 aprilie 2025, Farul - FC Hermannstadt 1-1, goluri marcate de Eduard Radaslavescu, respectiv Ianis Stoica.

