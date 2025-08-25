LIVE TEXT FC Hermannstadt - Farul Constanța, de la 19:00, în Superliga. Care e strategia lui Marius Măldărășanu

FC Hermannstadt - Farul Constanța, de la 19:00, în etapa a șaptea din Superliga României.

FC Hermannstadt - Farul Constanța

Dobrogenii au luat patru puncte din cele trei deplasări din sezonul curent (1-1 cu FC Botoșani, 2-1 cu FCSB, 1-2 cu UTA Arad).

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 16 ori în principala competiție internă, de trei ori s-au impus ardelenii, de șase ori au câștigat constănțenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă de scor: 10 decembrie 2022, FC Hermannstadt - Farul 4-0 (primul meci pe arena modernizată din Sibiu).

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 19 aprilie 2025, Farul - FC Hermannstadt 1-1, goluri marcate de Eduard Radaslavescu, respectiv Ianis Stoica.

Marius Măldărășanu: "Trebuie să ne face jocul"

„Ne așteaptă un meci interesant, dar greu, împotriva unei echipe foarte bune. Chiar dacă au pierdut primele două etape, Farul a început bine campionatul și știe să joace fotbal, pozițional. Trebuie să ne facem jocul. Dacă avem situații de a marca, trebuie să băgăm mingea în poartă, ca să facem diferența la numărul de puncte”, a declarat Marius Măldărășanu, înaintea meciului cu Farul Constanța. 

„Mereu am avut meciuri dificile cu Hermannstadt. Este o echipă foarte bună. Din punctul meu de vedere, merita mai mult în acest început de campionat. Noi mergem acolo cu gândul la victorie și să ieșim din pasa asta mai puțin bună. Trebuie să mergem acolo cu încredere că vom reuși un rezultat pozitiv. Important în fotbal este să te încarci pozitiv pentru următorul meci și să câștigi. 

Acest campionat este foarte echilibrat. Oricine poate să bată pe oricine. Cred că o să facem o mare greșeală dacă ne utiăm în clasament că noi suntem pe 5 și ei sunt în zona retrogradării. Nu are nicio relevanță. Important este pe teren să ne dorim victoria, să fim motivați, ambițioși și să fim mult mai concreți în fața porții", a declarat Ionuț Vână, mijlocașul Farului, potrivit Ziua de Constanța.

