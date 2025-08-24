La finalul partidei, în timp ce jucătorii săi îl așteptau pentru a sărbători, antrenorul Bogdan Andone a dezvăluit ce recompensă inedită le-a pregătit pentru succesul răsunător.



Întrebat în ce va consta prima pe care o vor primi piteștenii după ce au îngenuncheat campioana, Andone a oferit un răspuns scurt la ieșirea de la vestiare: "O zi liberă", a zis tehnicianul, zâmbind.

Ulterior, Bogdan Andone a le-a dezvăluit jurnaliștilor faptul că jucătorii vor primi și o primă în bani, fără a specifica despre ce sumă este vorba.

"A fost un joc intens. În prima parte nu am gestionat cum ne-am fi dorit. Am așteptat pauza ca să fac schimbările. Am avut și problema cu accidentarea lui Tudose. Am fost nevoit să improvizez cu Sierra. Toți băieții au intrat foarte bine în joc. Poate în repriza a doua ne-am ridicat puțin nivelul.



Intrarea băieților adus în plus. Am avut situații bune, am marcat două goluri, am avut și bară. Cred că a fost o victorie meritată, muncită. E important să strângem puncte. Am avut un început dificil, cu echipe de play-off. Mă bucur că nu am primit gol, am legat două la rând fără gol primit. Marcăm goluri.



Le-am spus în continuare să rămânem sus, să îi forțăm să facă greșeli. Să rămână sus, să ceară mingi în profunzime. Făceam egal, luam o jumătate de punct, nu ne ajuta pe noi, nici pe ei. Vii pe un stadion frumos, cu un adversar de calitate, de ce să nu riști? Ne bate FCSB, e o victorie normală. Trebuie să avem intensitate și să producem situații de gol.



A suplimentat puțin prima (n.r. Dani Coman), cred că e un lucru normal pentru munca băieților. Această victorie e importantă. Craiova s-a cam rupt de celelalte echipe, Rapid are și ea puncte. E foarte important să avem echipe în cupele europene", a spus Bogdan Andone, la Prima Sport.



Campioana, de nerecunoscut pe teren propriu

Victoria piteștenilor a fost pecetluită în repriza secundă. Tunisianul Adel Bettaieb a deschis scorul în minutul 72, cu un șut precis de la 16 metri, la capătul unui contraatac rapid. FCSB a încercat să revină, iar senegalezul Mamadou Thiam, aflat la debut, a ratat o șansă importantă în minutul 80.



Finalul de meci a aparținut tot oaspeților, care au mai avut o bară prin Robert Moldoveanu (82), pentru ca în minutul 88 soarta partidei să fie decisă. Mihai Popescu a deviat nefericit în propria poartă un șut al aceluiași Moldoveanu, stabilind scorul final, 2-0 pentru FC Argeș.



În urma acestui rezultat, FCSB continuă criza de formă, având un singur punct obținut în ultimele cinci etape. De cealaltă parte, FC Argeș a ajuns la patru victorii în ultimele cinci partide și a urcat pe locul 5 în clasament.

