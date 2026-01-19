Roș-albaștrii vor oficializa cât de curând mutarea lui Ofri Arad, mijlocașul defensiv adus în această iarnă. Fotbalistul de 27 de ani va face luni (19 ianuarie) vizita medicală, iar dacă totul decurge conform planului va urma anunțul oficial.

Ofri Arad a aterizat la București! Primele declarații

Jucătorul care urmează să semneze cu FCSB a aterizat în „Aeroportul Otopeni” luni, în jurul orei 1:00 și a oferit primele declarații. Ofri Arad era însoțit cel mai probabil de familia sa și nu a vrut să vorbească foarte mult înaintea oficializării mutării. „(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare, dar voi vorbi mai multe în curând.”, a fost prima declarație oferită de noul jucător de la FCSB. Citește și: Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Jucătorul israelian va seman din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea din această iarnă de Kairat Almaty, pentru care a jucat în acest sezon din Champions League și a adunat un total de 92 de meciuri, reușind trei goluri și zece pase decisive. Ofri Arad a trecut pe la echipe precum Hapoel Ramat Gan, Maccabi Haifa și Kairat Almaty. Mijlocașul defensiv de 27 de ani este cota la 1,2 milioane de euro, conform Transfermarkt.com.



Ofri Arad, salariu de 20.000 de euro la FCSB Arad este așteptat să semneze un contract până în iunie 2028 cu FCSB, cu un salariu lunar de 20.000 de euro, conform anunțului făcut de Gigi Becali. ”Cu el e rezolvată treaba. Am trimis și noi, am trimis niște corecturi cu care am fost de acord și gata. Cu asta, basta, la revedere. Eu cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul ăsta israelian.

Eu cred că noi ne-am întărit cel mai bine, cu fundașul central și mijlocașul. 20.000 pe lună (n.r. pentru Ofri Arad). Cu totul, a costat, cam 900.000 pentru doi ani și jumătate”, declara recent Gigi Becali. CITEȘTE ȘI: Portretul lui Ofri Arad, așteptat la FCSB: distrus după moartea tatălui, reprofilat în Kazahstan, dueluri cu Messi și Ronaldo și 5 titluri la rând

