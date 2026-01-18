Gregory Tade, fost atacant la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, a vorbit fără menajamente despre perioada petrecută la formația roș-albastră.



Francezul de 39 de ani, golgheterul Ligii 1 în sezonul 2014/2015, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro, în care, printre altele, l-a criticat dur pe Gigi Becali, pe care îl consideră principalul motiv al eșecului său la FCSB.



Tade a evoluat un singur sezon la FCSB, în stagiunea 2015/2016, după ce fusese transferat de la CFR Cluj pentru 500.000 de euro. A marcat șapte goluri în 37 de meciuri, iar după doar un an a fost lăsat să plece liber de contract în Qatar.



Gregory Tade regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”



Fostul atacant susține că implicarea constantă a lui Gigi Becali în deciziile tehnice și modul în care patronul dicta echipa de start au făcut imposibilă colaborarea. Tade spune că exact aceste lucruri l-au determinat să plece.



„Poate e un bun om de afaceri, nu comentez. Dar în fotbal nu se pricepe. La fotbal nu are nicio treabă. Din cauza lui am plecat. Becali e un măscărici, un clown”, a declarat Tade pentru Sport.ro.



„Da, cred că da, regret că am venit la FCSB. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract, marcam, echipa avea încredere în mine.

Dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber, cu mai multe oferte. Viața merge înainte”, a explicat fostul atacant.



În cariera sa din România, Gregory Tade a bifat 57 de meciuri și 23 de goluri la CFR Cluj, iar la FCSB a adunat 37 de partide, cu 7 goluri și 5 pase decisive. În sezonul 2014/2015, pe vremea când juca la CFR, a devenit golgheterul Ligii 1, cu 18 reușite.



După plecarea de la FCSB, Tade a evoluat în Qatar și Israel, apoi a revenit în România la Dinamo, fără să apuce să debuteze. Ultima parte a carierei și-a petrecut-o în Scoția, acolo unde este stabilit și în prezent.

