Într-o ceremonie extraordinară desfășurată la Newport, Rhode Island, Maria Sharapova și frații Bryan - Mike și Bob - au fost introduși în galeria internațională a celebrităților din tenis, un gest de recunoaștere a rezultatelor deosebite obținute în „Sportul Alb.”

Serena Williams a fost invitată la acest eveniment și a ținut un discurs prin care a lăudat-o pe fosta sa rivală.

Serena Williams a elogiat-o pe Maria Sharapova

„Au fost doar câteva jucătoare care m-au provocat să dau maximul de fiecare dată când am pășit pe teren. Maria Sharapova e una din ele. De fiecare dată când i-am văzut numele lângă al meu pe tablou, m-am asigurat că m-am antrenat mai intens”, a spus Williams, potrivit People.

„Ea ne-a arătat tuturor cum să iei excelența de pe teren și să o transformi în excelență în business, fashion, branding și tot ce a atins. Ea a schimbat modul în care femeile abordează nu doar tenisul, ci sportul și oportunitățile. Ea ne-a arătat că poți să fii înverșunată pe teren și strategică în afara lui și, în același timp, să fii tu însuți, fără regrete”, a mai spus americanca, retrasă din tenis de trei ani.

„Poate că în fața oamenilor a părut că umblam pe căi diferite. Adevărul e că nu am făcut-o. Amândouă am vrut aceleași lucruri în același timp: să fim cele mai bune. În sportul nostru, doar o persoană poate să plece acasă cu trofeul în brațe. Și ce e greșit în a-ți dori să fii cea mai bună? Nimic. De fapt, asta ne-a împins mai departe,” a completat Serena Williams.

Maria Sharapova i-a mulțumit Serenei Williams pentru susținere

La finalul ceremoniei, Maria Sharapova i-a mulțumit Serenei Williams pentru susținerea afișată, într-o postare pe rețelele sociale.

„Mulțumesc pentru sprijin, Serena. A însemnat totul pentru mine,” a scris fosta jucătoare de tenis din Federația Rusă.

