Maria Sharapova a fost introdusă în galeria celebrităților istorice ale tenisului.

Maria SharapovaSerena WilliamsTenis WTA
Într-o ceremonie extraordinară desfășurată la Newport, Rhode Island, Maria Sharapova și frații Bryan - Mike și Bob - au fost introduși în galeria internațională a celebrităților din tenis, un gest de recunoaștere a rezultatelor deosebite obținute în „Sportul Alb.”

Serena Williams a fost invitată la acest eveniment și a ținut un discurs prin care a lăudat-o pe fosta sa rivală.

Serena Williams a elogiat-o pe Maria Sharapova

„Au fost doar câteva jucătoare care m-au provocat să dau maximul de fiecare dată când am pășit pe teren. Maria Sharapova e una din ele. De fiecare dată când i-am văzut numele lângă al meu pe tablou, m-am asigurat că m-am antrenat mai intens”, a spus Williams, potrivit People.

„Ea ne-a arătat tuturor cum să iei excelența de pe teren și să o transformi în excelență în business, fashion, branding și tot ce a atins. Ea a schimbat modul în care femeile abordează nu doar tenisul, ci sportul și oportunitățile. Ea ne-a arătat că poți să fii înverșunată pe teren și strategică în afara lui și, în același timp, să fii tu însuți, fără regrete”, a mai spus americanca, retrasă din tenis de trei ani.

„Poate că în fața oamenilor a părut că umblam pe căi diferite. Adevărul e că nu am făcut-o. Amândouă am vrut aceleași lucruri în același timp: să fim cele mai bune. În sportul nostru, doar o persoană poate să plece acasă cu trofeul în brațe. Și ce e greșit în a-ți dori să fii cea mai bună? Nimic. De fapt, asta ne-a împins mai departe,” a completat Serena Williams.

Maria Sharapova i-a mulțumit Serenei Williams pentru susținere

La finalul ceremoniei, Maria Sharapova i-a mulțumit Serenei Williams pentru susținerea afișată, într-o postare pe rețelele sociale.

„Mulțumesc pentru sprijin, Serena. A însemnat totul pentru mine,” a scris fosta jucătoare de tenis din Federația Rusă.

Bilanț neverosimil în istoricul meciurilor directe dintre Maria Sharapova și Serena Williams

Serena Williams are douăzeci de victorii obținute în cele douăzeci și două de dueluri directe cu Maria Sharapova.

În finala olimpică de la Londra, din 2012, americanca s-a impus cu scorul de 6-0, 6-1, în doar șaizeci și două de minute de joc,

Ce a scris Sharapova despre Serena, în cartea sa

La doar 17 ani, Maria Sharapova obținea prima victorie împotriva Serenei Williams, tocmai în finala turneului de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4.

În autobiografia sa, publicată în 2017, „Masha” își exprimă opinia conform căreia Serena i-ar fi purtat pică pentru acel moment până în prezent.

„Am intrat în vestiar. Serena părăsise terenul de îndată ce a putut, fără vreo reacție anume. Nu mi-am dat seama și nu m-am gândit la ea atunci când m-am dus către boxa mea.

Chiar dacă nu o puteam vedea, o puteam auzi. Când am intrat și am vrut să mă schimb, am auzit-o pe Serena plângând. Am ieșit cât de rapid am putut, dar și-a dat seama că am fost acolo,” notează Maria Sharapova, în cartea sa, potrivit publicației britanice Express.

