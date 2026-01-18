Genoa a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată duminică, în deplasare, cu Parma, în etapa a 21-a din Serie A.



Nicolae Stanciu nu a fost inclus în lotul Genoei pentru acest meci, pe fondul negocierilor avansate pentru un posibil transfer în China.

În schimb, Dan Șucu, acționarul clubului italian și al Rapidului, a fost prezent în tribunele stadionului „Ennio Tardini”.



Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a făcut egal



Prima repriză a adus cele mai importante ocazii. În minutul 16, Lorenzo Colombo a fost aproape de gol, însă portarul Edoardo Corvi a intervenit sigur.



Parma a replicat prin șutul lui Adrian Bernabe, respins de Nicola Leali, iar finalul reprizei a aparținut Genoei, care a mai ratat prin Sabelli și Vitinha.



Partea secundă a fost mai modestă din punct de vedere ofensiv. Genoa a mai avut o șansă importantă pe final, în minutul 88, când Colombo a șutat din interiorul careului, dar Corvi a salvat din nou.



În urma acestui rezultat, Parma ajunge la al doilea egal consecutiv fără gol primit și urcă provizoriu pe locul 13, cu 23 de puncte. Genoa bifează al patrulea meci la rând fără înfrângere și ocupă locul 16, cu 20 de puncte.



În etapa următoare, Parma va juca în deplasare cu Atalanta, în timp ce Genoa va primi vizita celor de la Bologna.

