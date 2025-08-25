FCSB are un „munte de urcat“, în acest sezon, în tentativa de a „repara“ ce a stricat, în campionat, în doar șapte etape.

Sport.ro a arătat aici că, la ora actuală, formația bucureșteană se confruntă cu o criză fără precedent, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând din 2015. Desigur, există mai multe explicații pentru acest debut ratat de sezon. Dar, în mod cert, printre ele e și campania ratată de transferuri. Faptul că FCSB și-a pus speranțele într-un vârf „expirat“, după cum sport.ro a arătat aici, spune multe.

Drama e că mai sunt niște jucători aduși, în vară, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Printre ei e și fostul dinamovist, Dennis Politic (25 de ani). Despre care Gigi Becali a spus că regretă profund că l-a luat, achitând aproape un milion de euro! Afacerea a inclus și cedarea lui Alexandru Musi, la formația din Ștefan cel Mare.

„Îl bagi pe Politic, epavă! Îl bagi pe George Popescu (n.r. – Octavian George Popescu), epavă! Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă cu Politic. Era fotbalist la Dinamo. Poate n-are încredere, poate n-are curaj. Decât să bagi doi jucători care sunt... Nu vreau să-i jignesc, sunt copii şi ei... Dar nu sunt fotbalişti! Mai bine îl las pe Olaru pe teren. E bărbat, aleargă, recuperează mingea. Și Cisotti. Și el măcar e luptător“, a comentat Gigi Becali, la Prima Sport, după 0-2 cu FC Argeș.

