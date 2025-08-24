La finalul partidei, patronul campioanei, Gigi Becali, a criticat mai mulți jucători importanți din lotul echipei.

Gigi Becali a pus "tunurile" pe mai multe vedete după FCSB - FC Argeș 0-2



Pe lista neagră a lui Gigi Becali s-au regăsit Denis Alibec, Dennis Politic sau Octavian Popescu:



"Fotbalul se joacă bărbătește, în viteză. Am greșit și eu. Decât să-l bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru. El mai joacă ceva. Mai bine îl lași pe Cisotti că tot face ceva, decât pe Octavian Popescu. Altă greșeală pe care am făcut-o e că Thiam trebuia să joace la început. Mi-au zis că Thiam e obosit, că abia a venit.



Nu poți să câștigi un meci cu un singur jucător în teren, cu Tănase. Nu poate să joace doar Tănase pe teren. Au mai jucat și Toma și Lixandru. Dar nu poți să câștigi un meci cu Tănase, Toma și Lixandru. Uite-l pe Alibec! Dă, bă, gol! De asta te-am luat, să dai gol. Nu poți să scapi singur cu portarul și să nu dai gol. Ăsta e sport de bărbați, nu e trichi-trichi cu mingea.



Nu poți să dormi pe teren și să fii fotbalist (n.r despre Politic). Nu știu dacă Politic e fotbalist. Dacă dormi pe teren nu e bine. Mai bine jucam în 10 decât să jucăm cu Politic! Și decât să intre Octavian Popescu, mai bine jucam în 10. Nu există scuză! Nu ai voie să te bată FC Argeș", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.



FCSB, locul 12 în Liga 1



Campioana României este la un pas de grupele UEFA Europa League, dar în Liga 1 suferă teribil. FCSB a ajuns la patru înfrângeri suferit în primele șapte etape. FC Argeș s-a impus fără mari probleme pe Arena Națională, scor 2-0.



FCSB a ajuns la cinci etape la rând fără succes în campionat. Singura victorie înregistrată în actuala ediție a Ligii 1 a fost pe 19 iulie. FCSB a învins atunci Petrolul Ploiești, scor 1-0, în deplasare.



După șapte etape disputate din sezonul regular, FCSB se află pe locul 12, cu cinci puncte. Tot atâtea puncte are și CFR Cluj. Ardelenii au suferit și ei un eșec în această rundă, pe terenul Oțelului Galați, scor 1-4.



VIDEO Rezumatul meciului tur Aberdeen - FCSB 2-2

Pentru FCSB urmează cel mai important meci din această perioadă, returul cu Aberdeen FC. În manșa tur din play-off-ul UEFA Europa League, cele două echipe au remizat, scor 2-2. Returul de pe Arena Națională va avea loc joi, de la ora 21:30, în direct pe VOYO.