Nimeni nu-i dădea nicio șansă. Nimeni nu se gândea atunci când a preluat-o pe „U” Cluj că Bergodi poate duce echipa asta pe primul loc, cu șanse importante la titlu. Sabău se retrăsese după cinci meciuri la rând fără victorie (trei înfrângeri și două remize). Pe „U” o bătuse și Csikszereda, și apoi Botoșani la Cluj, echipa era pe locul 10, cu numai 14 puncte, liderul Botoșani avea 28! Cum să te gândești la titlu în acel moment? Chiar și play-off-ul era un deziderat greu de atins.

Dar Cristiano a venit cu modestia care-l caracterizează și s-a apucat de treabă. Ultima oară plecase din România cu un gust amar după ce o dusese pe Rapid în play-off, dar pierduse aici primele patru meciuri. N-a fost lăsat să-și ducă treaba până la capăt. Șucu și Angelescu se grăbeau să facă performanță, să ia trofee, era al doilea an al Centenarului (2024). Și n-au luat nimic.

Toată lumea o vedea pe „U” ca pe o formație obosită, trecută, epuizată, cu „dinozaurii” Chipciu și Nistor care nu te făceau să privești în viitor, cu un atacant, Lukic, care dezamăgise la Universitatea Craiova și pe care nu-l băga nimeni în seamă. Dar cu Bergodi la timonă, bosniacul a ajuns golgheterul campionatului, iar „dinozaurii” au renăscut!

Când dinozaurii renasc...

Ușor-ușor, italianul s-a făcut înțeles și a inventat fotbaliști care să fie folositori echipei. La venirea lui, Macalou, de exemplu, marcase un gol și reușise două pase decisive în 13 meciuri de campionat. Modest. Iar acum e unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, cu 6 goluri și 11 assisturi. Mendy, călăul Rapidului, cu două goluri și aseară, parcă e de o viață la Universitatea, dezinvolt și foarte periculos în careul advers. Drammeh se află și el într-o creștere remarcabilă. La 22 de ani, Coubiș a devenit unul dintre cei mai siguri fundași centrali din România, pentru că Bergodi l-a simțit că are potențial, l-a băgat titular și nu l-a mai scos de acolo.

Aici se potrivește vorba aceea clasică „să ai ochi de antrenor”. Iar Bergodi are această calitate. Simte jucătorul, îi dă încredere, îl „educă” fotbalistic, ca un părinte care își direcționează copilul prin „cei șapte ani de acasă”.

De la palma fizică, la palma morală

Bineînțeles că Bergodi are și el lacunele lui, face greșeli, ca orice om. Ieșirea aceea din meciul cu CFR, când s-a repezit să-i ia de gât, să-i pălmuiască pe Muhar și Cordea, nu-i face cinste. Îl putem cauționa, deși nu sunt de acord cu astfel de ieșiri, considerând că și-a spart carapacea de calmitate din prea multă pasiune pentru fotbal.

De la „palma” aceea fizică, Bergodi le-a dat acum o palmă morală celor de la Rapid, care l-au îndepărtat acum doi ani fără resentimente pentru tot ceea ce făcuse și pentru tot ceea ce construise acolo.

Cristiano și „U” au ajuns la 9 victorii la rând (Cupă și Campionat), au suferit un singur eșec în ultimele 13 meciuri oficiale, joacă un fotbal concret și devastator pentru adversari. În momentul de față, datorită lui Cristiano, a „dinozaurilor” și a celorlalți jucători inventați sau resuscitați de italian, Universitatea Cluj e pe primul loc și are șanse mari la titlu!