Universitatea Cluj a mai făcut un pas spre o performanță istorică!

Așadar, la prima vedere, atmosfera ar trebui să fie una excelentă în vestiar. Nu e însă așa! Chiar victoria în fața Rapidului a dat naștere la o situație aprinsă cu Cristiano Bergodi și Dan Nistor, în prim-plan.

Spre finalul primei părți, U l-a pierdut pe Alin Chinteș (20 de ani) din cauza unei accidentări. Drept urmare, a fost introdus un alt fotbalist eligibil pentru regula Under 21. Vorbim despre Atanas Trică (21 de ani). Dar această mutare a presupus și alta. Una din rațiuni tactice: Dan Nistor a fost înlocuit de Mikanovic, în minutul 45+1. Decizia lui Bergodi l-a enervat pe veteranul de 37 de ani al clujenilor.

Imediat după meci, Cristiano Bergodi a fost întrebat despre supărarea lui Nistor, în momentul ieșirii sale de pe teren.

„Nistor are personalitate, a fost un pic supărat la schimbare. Dar eu trebuie să văd de echipa mea, nu de un singur jucător. Dan e un jucător important pentru noi. Dacă s-a supărat la schimbare, atunci o să vorbim. Schimbarea lui a fost tactică, pentru că ni s-a accidentat singurul jucător Under (n.r. – sub 21 de ani)“, a explicat tehnicianul de 61 de ani.

Bergodi: „Schimbarea a dat rezultat“

În continuarea discursului său, Bergodi a spus că trecerea la un sistem cu doi atacanți, după pauză, a contat decisiv în stabilirea rezultatului final.

„Am băgat al doilea vârf după pauză. Lukic era singur acolo. Cred că asta a dat roade. Și în benzi s-a făcut diferența, în repriza a doua. Dar, foarte important: jucătorii au dat dovadă de caracter și de încredere. De asta am reușit să întoarcem scorul. Băieții au jucat bine de tot! Încă o dată, îi felicit. E o victorie extraordinar de frumoasă! Mai ales că am învins Rapidul, o echipă bună. Vreau să-mi felicit jucătorii, în primul rând“, a încheiat Bergodi.