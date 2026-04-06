Se spune în mod repetat că antrenorul Cristi Chivu e un produs al fotbalului italian, al sistemului - considerat odinioară performant - atât de criticat, în aceste zile, în care înfrângerea Squadrei Azzura în meciul decisiv de la Zenica rămâne, încă, pregnantă, în memoria iubitorilor fotbalului din Peninsula Italică.
Cristi Chivu s-a pronunțat asupra „căderii imperiului italian” în fotbal
Fost fotbalist al cluburilor AS Roma și Internazionale Milano, antrenorul Cristi Chivu s-a bucurat să îl vadă pe Lautaro Martinez performând la cel mai înalt nivel, în meciul cu șapte goluri, încheiat duminică-seara cu un succes care o recomandă pe Inter drept campioana sezonului 2025/26.
Până la ridicarea trofeului mai sunt încă minimum patru-cinci pași de făcut, dar nerazzuri sunt îndreptățiți să se considere favoriți.
Sărbătoarea la care poate contribui decisiv o remiză în meciul Napoli - AC Milan se lasă așteptată, iar, până atunci, Cristian Chivu și-a făcut timp să analizeze inclusiv căderea „imperiului” italian în fotbal.
Cristi Chivu, despre „mediul toxic” din fotbalul italian: „Suntem cu toții vinovați.”
În contextul „mediului toxic” creat în fotbalul italian, care a condus la demisia președintelui Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, Cristi Chivu s-a pronunțat asupra stării de sănătate a fotbalului italian, care a bifat premiera negativă istorică de a rata trei Campionate Mondiale consecutiv.
„Nu dispun de o baghetă magică, suntem cu toții vinovați. Vorbesc despre rețelele sociale, despre suporteri, uneori, chiar despre jurnaliști. Le place să critice, să pună în evidență lucrurile negative, iar, în schimb, fotbalul ar trebui să rămână un joc. Începând cu cei tineri.
Suntem cu toții vinovați, ar trebui să schimbăm puțin abordarea față de această lume și față de acest joc superb care îi face pe copii și pe suporteri să se îndrăgostească. Nu față de cei care cârcotesc și aruncă cu... ceea ce nu poate fi spus,” s-a pronunțat Cristi Chivu după Inter - AS Roma 5-2, notează Gazzetta dello Sport.
În data de 21 aprilie 2026, de la ora 22:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO, Inter va juca returul semifinalei Cupei Italiei, împotriva clubului Como. În tur, rezultatul a fost egal, 0-0.