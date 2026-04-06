Cristi Chivu, păreri clare despre subiectul momentului în fotbalul italian.

Se spune în mod repetat că antrenorul Cristi Chivu e un produs al fotbalului italian, al sistemului - considerat odinioară performant - atât de criticat, în aceste zile, în care înfrângerea Squadrei Azzura în meciul decisiv de la Zenica rămâne, încă, pregnantă, în memoria iubitorilor fotbalului din Peninsula Italică.

Cristi Chivu s-a pronunțat asupra „căderii imperiului italian” în fotbal

Fost fotbalist al cluburilor AS Roma și Internazionale Milano, antrenorul Cristi Chivu s-a bucurat să îl vadă pe Lautaro Martinez performând la cel mai înalt nivel, în meciul cu șapte goluri, încheiat duminică-seara cu un succes care o recomandă pe Inter drept campioana sezonului 2025/26.

Până la ridicarea trofeului mai sunt încă minimum patru-cinci pași de făcut, dar nerazzuri sunt îndreptățiți să se considere favoriți.

Sărbătoarea la care poate contribui decisiv o remiză în meciul Napoli - AC Milan se lasă așteptată, iar, până atunci, Cristian Chivu și-a făcut timp să analizeze inclusiv căderea „imperiului” italian în fotbal.

Cristi Chivu, alături de jucătorii lui Inter / Foto IMAGO
Cristi Chivu / Foto: Imago Images
Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Cristi Chivu, despre „mediul toxic” din fotbalul italian: „Suntem cu toții vinovați.”

În contextul „mediului toxic” creat în fotbalul italian, care a condus la demisia președintelui Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, Cristi Chivu s-a pronunțat asupra stării de sănătate a fotbalului italian, care a bifat premiera negativă istorică de a rata trei Campionate Mondiale consecutiv.

„Nu dispun de o baghetă magică, suntem cu toții vinovați. Vorbesc despre rețelele sociale, despre suporteri, uneori, chiar despre jurnaliști. Le place să critice, să pună în evidență lucrurile negative, iar, în schimb, fotbalul ar trebui să rămână un joc. Începând cu cei tineri.

Suntem cu toții vinovați, ar trebui să schimbăm puțin abordarea față de această lume și față de acest joc superb care îi face pe copii și pe suporteri să se îndrăgostească. Nu față de cei care cârcotesc și aruncă cu... ceea ce nu poate fi spus,” s-a pronunțat Cristi Chivu după Inter - AS Roma 5-2, notează Gazzetta dello Sport.

În data de 21 aprilie 2026, de la ora 22:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO, Inter va juca returul semifinalei Cupei Italiei, împotriva clubului Como. În tur, rezultatul a fost egal, 0-0.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ce record! Serena Williams, egalată în istoria tenisului feminin de ucraineanca Elina Svitolina
Dan Nistor, certat de conducere, după atacul lansat la adresa jucătorilor lui Rapid: ”A greșit!”
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

