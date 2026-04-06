Se spune în mod repetat că antrenorul Cristi Chivu e un produs al fotbalului italian, al sistemului - considerat odinioară performant - atât de criticat, în aceste zile, în care înfrângerea Squadrei Azzura în meciul decisiv de la Zenica rămâne, încă, pregnantă, în memoria iubitorilor fotbalului din Peninsula Italică.

Cristi Chivu s-a pronunțat asupra „căderii imperiului italian” în fotbal

Fost fotbalist al cluburilor AS Roma și Internazionale Milano, antrenorul Cristi Chivu s-a bucurat să îl vadă pe Lautaro Martinez performând la cel mai înalt nivel, în meciul cu șapte goluri, încheiat duminică-seara cu un succes care o recomandă pe Inter drept campioana sezonului 2025/26.

Până la ridicarea trofeului mai sunt încă minimum patru-cinci pași de făcut, dar nerazzuri sunt îndreptățiți să se considere favoriți.

Sărbătoarea la care poate contribui decisiv o remiză în meciul Napoli - AC Milan se lasă așteptată, iar, până atunci, Cristian Chivu și-a făcut timp să analizeze inclusiv căderea „imperiului” italian în fotbal.