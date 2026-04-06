Ce record! Serena Williams, egalată în istoria tenisului feminin de ucraineanca Elina Svitolina

Marcu Czentye
Serena Williams, egalată de Elina Svitolina, într-un record extraordinar al tenisului feminin.

Într-un record relevant al tenisului feminin, care măsoară abilitatea jucătoarelor de a performa, la întoarcerea în circuitul de elită, după nașterea unui copil, Elina Svitolina (31 de ani, 7 WTA) a egalat-o pe Serena Williams și a urcat pe locul al șaptelea, în clasamentul WTA.

Este cea mai înaltă clasare înregistrată de o mamă revenită în „sportul alb,” în ultimul deceniu și jumătate.

Elina Svitolina, cea mai impresionantă mamă, în circuitul WTA, de la Serena Williams

Sportiva din Ucraina a performat uluitor, în acest debut de sezon, în care a devenit prima jucătoare profesionistă de tenis - atât în WTA, cât și în ATP - care strânge douăzeci de victorii, în 2026, potrivit Tennis.com.

A primit vestea reintrării în top 10 WTA, după calificarea în semifinalele Openului Australian, dar, de atunci, a mai făcut trei pași în sus, ajungând pe a șaptea poziție a ierarhiei mondiale, după ce a replicat rezultatul semifinalei și pe hardul american de la Indian Wells, California.

A câștigat turneul WTA de la Rouen, în 2025, iar, în 2026, a deschis anul cu un trofeu la Auckland, locul unde soțul Gael Monfils și-a adjudecat titlul de triumfător, în urmă cu un an.

Kim Clijsters rămâne cea mai performantă mamă revenită în circuitul WTA

Serena Williams și Elina Svitolina se laudă cu acest record, în istoria recentă, dar el nu reprezintă vârful absolut.

Belgianca Kim Clijsters a născut primul copil în 2008, iar, în 2009, a revenit cu mare succes în circuit.

A câștigat US Open 2009, US Open 2010 și Australian Open 2011, iar, în 2011, a devenit prima mamă din istorie care urcă pe întâia poziție a clasamentului mondial.

Nici Belinda Bencic nu e departe: elvețianca e număr 11 WTA

Belinda Bencic se numără la rândul său printre mamele care au performat impresionant, la revenirea în tenisul profesionist.

A strâns 39 de victorii, în 2025, iar 2026 a fost început cu 14 succese, în primele 19 jocuri oficiale.

Anul trecut, a ieșit campioană la Abu Dhabi și Tokyo, iar, în contextul dat, s-ar putea ca recordul deținut în sincron de Elina Svitolina și Serena Williams să nu aibă o valabilitate nelimitată.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ULTIMELE STIRI
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
„Mediu toxic? Toți sunt de vină!” Pe cine și ce a acuzat Cristi Chivu, după 5-2 cu AS Roma
„Mediu toxic? Toți sunt de vină!” Pe cine și ce a acuzat Cristi Chivu, după 5-2 cu AS Roma
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Dan Nistor, certat de conducere, după atacul lansat la adresa jucătorilor lui Rapid: ”A greșit!”
Dan Nistor, certat de conducere, după atacul lansat la adresa jucătorilor lui Rapid: ”A greșit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Ana Bogdan, eliminată de la Roland Garros! România nu mai are nicio reprezentantă
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
Victorie mare! Ana Bogdan o învinge dramatic pe Elina Svitolina și ține România în joc, în barajul cu Ucraina
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei 
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

