Într-un record relevant al tenisului feminin, care măsoară abilitatea jucătoarelor de a performa, la întoarcerea în circuitul de elită, după nașterea unui copil, Elina Svitolina (31 de ani, 7 WTA) a egalat-o pe Serena Williams și a urcat pe locul al șaptelea, în clasamentul WTA.

Este cea mai înaltă clasare înregistrată de o mamă revenită în „sportul alb,” în ultimul deceniu și jumătate.

Elina Svitolina, cea mai impresionantă mamă, în circuitul WTA, de la Serena Williams

Sportiva din Ucraina a performat uluitor, în acest debut de sezon, în care a devenit prima jucătoare profesionistă de tenis - atât în WTA, cât și în ATP - care strânge douăzeci de victorii, în 2026, potrivit Tennis.com.

A primit vestea reintrării în top 10 WTA, după calificarea în semifinalele Openului Australian, dar, de atunci, a mai făcut trei pași în sus, ajungând pe a șaptea poziție a ierarhiei mondiale, după ce a replicat rezultatul semifinalei și pe hardul american de la Indian Wells, California.

A câștigat turneul WTA de la Rouen, în 2025, iar, în 2026, a deschis anul cu un trofeu la Auckland, locul unde soțul Gael Monfils și-a adjudecat titlul de triumfător, în urmă cu un an.

Kim Clijsters rămâne cea mai performantă mamă revenită în circuitul WTA

Serena Williams și Elina Svitolina se laudă cu acest record, în istoria recentă, dar el nu reprezintă vârful absolut.

Belgianca Kim Clijsters a născut primul copil în 2008, iar, în 2009, a revenit cu mare succes în circuit.

A câștigat US Open 2009, US Open 2010 și Australian Open 2011, iar, în 2011, a devenit prima mamă din istorie care urcă pe întâia poziție a clasamentului mondial.