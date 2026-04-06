Turcul Topal, back in business

Mehmet Topal, fost mare internațional turc, a revenit săptămâna trecută pe banca Petrolului. Topal a spus care e motivul pentru care s-a întors la gruparea prahoveană.

”Sunt niște oameni, aici, pe care nu pot să-i refuz. Am mulți prieteni la Ploiești și o conexiune deosebită cu suporterii Petrolului, așa încât nu a contat ce aveam de făcut în Turcia, am lăsat totul la o parte și m-am întors să ajut echipa.Dacă mi s-ar fi cerut sprijinul și nu aș fi venit, atunci, dacă s-ar fi întâmplat ceva rău cu Petrolul, sufeream toată viața! Suntem într-o situație grea, dar știu valoarea jucătorilor, le cunosc caracterul, și, împreună, avem puterea să reușim. Sunt sigur de asta!”, a declarat Topal, potrivit fcpetrolul.ro

Gruparea din Miercurea Ciuc a pierdut doar un meci din precedentele opt disputate în SuperLigă (14 februarie 2026, Universitatea Cluj - FK Csikszereda 4-1), interval în care a mai înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.

Petrolul este formația cu cele mai puține goluri marcate pe durata acestui sezon, doar 24 de goluri înscrise, dintre care 11 pe teren propriu.

Nouă goluri din afara careului mare au izbutit ciucanii în primele 32 de runde, o cifră pe care o mai întâlnim doar la alte două formații, Universitatea Cluj și Farul.

10 dintre cei 37 de jucători cu minute pentru prahoveni în stagiunea în curs au peste 100 de meciuri jucate pe prima scenă din România. De partea cealaltă, 36 dintre cei 40 de fotbaliști utilizați de ciucani au debutat în SuperLigă pe durata ediției actuale.