LIVE TEXT Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 20:30! Pe urmele liderului U Cluj

Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 20:30! Pe urmele liderului U Cluj Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încă un derby în play-off-ul din Superligă.

TAGS:
Universitatea Craiova - CFR ClujUniversitatea CraiovaCFR ClujLorenzo Bilibocstefan baiaram
Din articol

Universitatea Craiova - CFR Cluj

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc pe ”Ion Oblemenco” în ultimul meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.

11 dintre cele 18 victorii reușite de olteni în acest sezon au fost izbutite pe teren propriu, cele mai multe dintre toate competitoarele.

16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele 14 etape din SuperLigă, în rest au 12 succese și o remiză.

Universitatea Craiova a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac - 54 de goluri marcate pe durata întregului sezon (CFR Cluj - 51). De partea cealaltă, CFR Cluj este formația cu cele mai puține meciuri fără gol înscris, doar patru (Universitea Craiova - cinci).

Pe spațiul porții craiovenilor s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 91 (CFR Cluj - 128).

Clujenii au primit 11 goluri din faze fixe, însă doar două dintre acestea au fost încasate în cele 17 partide cu Daniel Pancu pe bancă.

Cu o medie de 14.119 spectatori / meci, gruparea din Bănie ocupă prima poziție în ierarhia spectatorilor prezenți pe teren propriu.

Biliboc - as în 2026, Baiaram - la meciul 200 în Superligă

De remarcat evoluțiile lui Lorenzo Biliboc din 2026, an calendaristic în care tânărul jucător ardelean și-a trecut în cont șase contribuții ofensive (5 goluri, o pasă decisivă).

În cazul în care va fi utilizat, Ștefan Baiaram va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă, competiție în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive și a scos șase penalty-uri.

CFR Cluj a folosit nu mai puțin de 42 de jucători în acest sezon

CFR Cluj este formația cu cei mai mulți jucători utilizați - 42, doi dintre ei cumulând peste 2.300 de minute (Sheriff Sinyan - 2.399, Mario Camora - 2.331).

Craiovenii s-au bazat pe 33 de fotbaliști, printre ei și Steven Nsimba - 9 goluri. Acesta ar putea deveni doar al doilea jucător străin din istoria grupării oltene care marchează cel puțin 10 goluri în sezonul de debut, după Elvir Koljic (13 goluri în ediția 2018-2019).

A fost 1-1 în ultima întâlnire directă

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 44 de ori, de 14 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci din campionat fără gol marcat s-a disputat pe 11 aprilie 2021, pe terenul craiovenilor.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 7 decembrie 2025, Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 (marcatori: Tudor Băluță / Louis Munteanu). Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
ULTIMELE STIRI
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
„Mediu toxic? Toți sunt de vină!” Pe cine și ce a acuzat Cristi Chivu, după 5-2 cu AS Roma
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ce record! Serena Williams, egalată în istoria tenisului feminin de ucraineanca Elina Svitolina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
Alte subiecte de interes
Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"
Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1 | Oltenii se califică în semifinalele Cupei României! Meci nebun pe ”Ion Oblemenco”, decis în prelungiri
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!