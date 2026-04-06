LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc pe ”Ion Oblemenco” în ultimul meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii.

11 dintre cele 18 victorii reușite de olteni în acest sezon au fost izbutite pe teren propriu, cele mai multe dintre toate competitoarele.

16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în precedentele 14 etape din SuperLigă, în rest au 12 succese și o remiză.

Universitatea Craiova a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac - 54 de goluri marcate pe durata întregului sezon (CFR Cluj - 51). De partea cealaltă, CFR Cluj este formația cu cele mai puține meciuri fără gol înscris, doar patru (Universitea Craiova - cinci).

Pe spațiul porții craiovenilor s-au tras cele mai puține șuturi în stagiunea în curs, doar 91 (CFR Cluj - 128).

Clujenii au primit 11 goluri din faze fixe, însă doar două dintre acestea au fost încasate în cele 17 partide cu Daniel Pancu pe bancă.

Cu o medie de 14.119 spectatori / meci, gruparea din Bănie ocupă prima poziție în ierarhia spectatorilor prezenți pe teren propriu.

Biliboc - as în 2026, Baiaram - la meciul 200 în Superligă

De remarcat evoluțiile lui Lorenzo Biliboc din 2026, an calendaristic în care tânărul jucător ardelean și-a trecut în cont șase contribuții ofensive (5 goluri, o pasă decisivă).

În cazul în care va fi utilizat, Ștefan Baiaram va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă, competiție în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive și a scos șase penalty-uri.

CFR Cluj este formația cu cei mai mulți jucători utilizați - 42, doi dintre ei cumulând peste 2.300 de minute (Sheriff Sinyan - 2.399, Mario Camora - 2.331).

Craiovenii s-au bazat pe 33 de fotbaliști, printre ei și Steven Nsimba - 9 goluri. Acesta ar putea deveni doar al doilea jucător străin din istoria grupării oltene care marchează cel puțin 10 goluri în sezonul de debut, după Elvir Koljic (13 goluri în ediția 2018-2019).

A fost 1-1 în ultima întâlnire directă

De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 44 de ori, de 14 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci din campionat fără gol marcat s-a disputat pe 11 aprilie 2021, pe terenul craiovenilor.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 7 decembrie 2025, Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 (marcatori: Tudor Băluță / Louis Munteanu). Info: LPF

