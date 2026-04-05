U Cluj, pas uriaș spre o performanță istorică: clasamentul ACUM după victoria cu Rapid

U Cluj, pas uriaș spre o performanță istorică: clasamentul ACUM după victoria cu Rapid Superliga
Amir Kiarash
Pentru trupa pregătită de Cristiano Bergodi prinde contur realizarea unui „vis interzis“.

Universitatea ClujRapidCristiano Bergodiplay-off

La mai bine de 20 de ani după ce a ajuns în fotbalul nostru, la FC Național, Cristiano Bergodi (61 de ani) e pe cale să reușească un veritabil miracol: câștigarea titlului cu Universitatea Cluj!

Italianul, care a activat la zece cluburi din țară, a mai fost în această postură, de a fi în lupta pentru titlu, și în 2020. Atunci, de pe banca Universității Craiova, Bergodi a jucat „finala“ campionatului cu CFR Cluj, pierdută însă pe „Ion Oblemenco“.

Acum, la 6 ani după acel moment, Bergodi e tot mai aproape de titlu, de această dată, cu Universitatea Cluj. Victoria obținută, duminică, în fața Rapidului, scor 2-1, valorează enorm, în acest context. 

Când mai sunt șapte etape rămase din play-off, ardelenii au un avans de trei puncte, în fruntea clasamentului, după cum se poate vedea mai jos. Cu precizarea că Universitatea Craiova are un meci mai puțin disputat, pe care îl va juca, luni, de la ora 20:30, cu CFR Cluj pe teren propriu.

Clasamente oferite de Sofascore

În toată istoria ei de 106 ani, Universitatea Cluj n-a câștigat niciodată titlul! Cel mai bun rezultat e un loc 2, obținut în ediția 1932-1933 a primei ligi.

