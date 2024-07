Cum au reușit ei să ajungă aici, într-o țară în care valorile își fac loc cu mare greutate sau nu-și fac loc din cauza impostorilor, a nesimțirii cronice și a nepotismelor? Printr-o muncă titanică și prin ajutorul imens al părinților, care au învins sistemul, s-au poziționat deasupra statului și au depășit toate barierele pe care ni le tot pun cei care ne conduc în toate domeniile.

David și Eduard sunt vârfurile din sport ale noii generații, dar România are copii și tineri excepționali și la matematică, robotică, medicină, cercetare, inovație... Am văzut ambiția asta din sport și la alți tineri pasionați sau care vor să-și facă o carieră în programare, neuroștiințe, justiție, chiar și în politică! Vor mai mult decât am reușit noi, părinții, vor să schimbe România, vor să scăpăm de șpăgi și de șpăgari, vor să performeze, să concureze cu tineri din alte țări mai dezvoltate și să-i depășească dacă se poate.

România, deasupra SUA și a Marii Britanii

Când scriu aceste rânduri, David e pe primul loc al podiumului, ascultând cu emoție imnul național, în timp ce steagul României e mai sus decât cele ale Statelor Unite ale Americii (locul 3 prin Luke Hobson) și al Marii Britanii (locul 2 prin Matthew Richards). România este deasupra a două mari puteri ale sportului, două mari puteri economice, acolo unde sitemul ajută și promovează sportivii talentați, și nu le pune piedici.

Tot în momentele în care scriu acest articol, Eduard Ionescu e condus cu 2-0 la seturi și cu 8-3 în setul 3 de taiwanezul Cheng în turul II al turneului olimpic de tenis de masă. Edi câștigă imediat 8 puncte la rând și setul 3 cu 11-8! Ce vă spuneam de mentalitate, de altă optică, de încredere?

Avem nevoie de acești tineri în societatea românească, în toate domeniile. Ieșiți, copii, la lumină! Dezvoltați-vă cum puteți! Specializați-vă în străinătate, pentru că acolo se poate. Și veniți apoi acasă, pentru a ne scoate și pe noi din mocirla în care am ajuns!

Salvați-ne, băieți și fete! Ne punem ultimele noastre speranțele în voi!

Mulțumim, David! Mulțumim, Eduard! Mulțumim tuturor celor care vă simțiți „David” și „Eduard”!