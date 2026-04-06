Rapid, OUT din lupta pentru titlu? Ce susține un fost fotbalist al giuleștenilor după meciul pierdut cu U Cluj, scor 1-2

Alexandru Hațieganu
Ovidiu Herea pretinde că formația lui Costel Gâlcă a ieșit din cursa către titlu în Superliga României, după 1-2 cu U Cluj, în etapa a treia din play-off.

Rapid a dominat prima repriză şi a marcat prin Cătălin Vulturar (20), din pasa lui Claudiu Petrila, dar ''U'' a controlat partea secundă şi a înscris de două ori, prin Oucasse Mendy (66, 83), primul gol din pasa lui Dino Mikanovic, iar al doilea din centrarea lui Jug Stanojev. Rapid a mai avut două ocazii în prima repriză, ambele prin Daniel Paraschiv (24, 39), iar în partea secundă au fost periculoşi Gabriel Gheorghe (80), Jakub Hromada (85) şi Talisson (87).

''U'' a ajuns la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Rapid a pierdut ultimele sale două meciuri.În sezonul regulat, meciul direct de la Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate (0-0), iar ''U'' a câştigat în Giuleşti cu 2-0.În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 42 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.Cu Rapid gazdă bilanţul este de 52 de jocuri, 31 de victorii Rapid, 5 remize şi 16 succese ''U'' Cluj.

Ovidiu Herea: "Nu ai cum să speri la câștigarea campionatului"

"Tot sezonul acesta, Rapid a avut jumătăţi de meciuri bune şi jumătăţi de meciuri foarte slabe. Prima repriză au fost bine, a doua repriză, foarte slabi. Nu îmi explic. Nu e o întâmplare.

La Rapid s-a întâmplat mereu asta. Au avut o repriză buna, un slabă. Când te aştepţi ca Rapid să se lupte pentru câştigarea campionatului, vine un meci ca acesta şi îţi taie toate speranţele pe care ţi le-ai pus într-un eventual succes.. În felul acesta nu ai cum să speri la câştigarea campionatului, inconstanţa pe care au avut-o ei în acest sezon e de neînţeles. Cel mai trist este că nu au găsit soluţii." , a declarat Ovidiu Herea, pentru Prima Sport.

Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Gheorghe ’75) – Moruţan (Talisson ’75), Vulturar (Hromada ’34), Grameni – Dobre, D. Paraschiv (Koljic ’64), Petrila (Manea ’74). Antrenor: Constantin Gâlcă.

U Cluj: Gertmonas – Chinteş (Trică ’45), I. Cristea, Coubiş, Chipciu (Silva ’79) – Bic – Nistor (Mikanovic ’45), Drammeh (Codrea ’88) – Stanojev, Lukic (Gheorghiţă ’79), O. Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cartonaşe galbene: Onea ’40, Kramer ‘45+2, Manea ‘45+3, Hromada ’90 / Lukic ‘34

Arbitri: Marian Barbu - Marius Mihai Marica, Bucsi Imre-Laszlo - Gabriel Mihuleac

Camera VAR: Nicuşor Viorel Flueran, Lucian Rusandu

Observatori: Eduard Dumitrescu, Eduard Alexandru

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Kevin de Bruyne i-a transmis un mesaj clar echipei lui Chivu: „Totul depinde de Inter”
Kevin de Bruyne i-a transmis un mesaj clar echipei lui Chivu: „Totul depinde de Inter”
Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"
Universitatea Craiova - CFR Cluj, azi de 20:30. Cine e arbitrul meciului de pe "Ion Oblemenco"
ULTIMELE STIRI
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
„Mediu toxic? Toți sunt de vină!” Pe cine și ce a acuzat Cristi Chivu, după 5-2 cu AS Roma
„Mediu toxic? Toți sunt de vină!” Pe cine și ce a acuzat Cristi Chivu, după 5-2 cu AS Roma
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ce record! Serena Williams, egalată în istoria tenisului feminin de ucraineanca Elina Svitolina
Ce record! Serena Williams, egalată în istoria tenisului feminin de ucraineanca Elina Svitolina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
Ultimele informații în legătură cu starea lui Mircea Lucescu
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
FCSB se mai împiedică o dată de Metaloglobus! Acolo unde nu-i place lui Gigi Becali
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Bergodi și palma care ustură. De la ieșirea necontrolată cu CFR, la 9 victorii consecutive și locul 1. Editorial Florin Caramavrov
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
”Haos!” Turcii vorbesc despre ”scandalul” de la FCSB provocat de transferul lui Denis Drăguș
Alte subiecte de interes
Stupoare după meciul din play-out: "E de Doamne ferește ce s-a întâmplat azi! Ceva incredibil"
Stupoare după meciul din play-out: "E de Doamne ferește ce s-a întâmplat azi! Ceva incredibil"
Basarab Panduru a rămas șocat după duelul din Bănie: ”Nici la judeţ nu vezi aşa ceva”
Basarab Panduru a rămas șocat după duelul din Bănie: ”Nici la judeţ nu vezi aşa ceva”
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Reacția lui Alexandru Dobre, după ce Rapid a pierdut din nou în fața lui U Cluj
Reacția lui Alexandru Dobre, după ce Rapid a pierdut din nou în fața lui U Cluj
Reacția lui Gigi Becali după Rapid - U Cluj 0-2
Reacția lui Gigi Becali după Rapid - U Cluj 0-2
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
