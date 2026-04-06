Rapid, OUT din lupta pentru titlu? Ce susține un fost fotbalist al giuleștenilor după meciul pierdut cu U Cluj, scor 1-2

Rapid Bucureşti a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1 (0-1), duminică seara, într-o partidă din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a dominat prima repriză şi a marcat prin Cătălin Vulturar (20), din pasa lui Claudiu Petrila, dar ''U'' a controlat partea secundă şi a înscris de două ori, prin Oucasse Mendy (66, 83), primul gol din pasa lui Dino Mikanovic, iar al doilea din centrarea lui Jug Stanojev. Rapid a mai avut două ocazii în prima repriză, ambele prin Daniel Paraschiv (24, 39), iar în partea secundă au fost periculoşi Gabriel Gheorghe (80), Jakub Hromada (85) şi Talisson (87).

''U'' a ajuns la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Rapid a pierdut ultimele sale două meciuri.În sezonul regulat, meciul direct de la Cluj-Napoca s-a terminat la egalitate (0-0), iar ''U'' a câştigat în Giuleşti cu 2-0.În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 103 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 42 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF.Cu Rapid gazdă bilanţul este de 52 de jocuri, 31 de victorii Rapid, 5 remize şi 16 succese ''U'' Cluj.

Ovidiu Herea: "Nu ai cum să speri la câștigarea campionatului"

"Tot sezonul acesta, Rapid a avut jumătăţi de meciuri bune şi jumătăţi de meciuri foarte slabe. Prima repriză au fost bine, a doua repriză, foarte slabi. Nu îmi explic. Nu e o întâmplare.

La Rapid s-a întâmplat mereu asta. Au avut o repriză buna, un slabă. Când te aştepţi ca Rapid să se lupte pentru câştigarea campionatului, vine un meci ca acesta şi îţi taie toate speranţele pe care ţi le-ai pus într-un eventual succes.. În felul acesta nu ai cum să speri la câştigarea campionatului, inconstanţa pe care au avut-o ei în acest sezon e de neînţeles. Cel mai trist este că nu au găsit soluţii." , a declarat Ovidiu Herea, pentru Prima Sport.