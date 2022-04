BREAKING NEWS | Alin Toșca s-a retras de la echipa națională! Fundașul lui Gaziantep și-a explicat decizia

Alin Toșca, jucător trecut pe la Betis Sevilla sau Benevento, a strâns 30 de selecții la echipa națională, pentru care a reușit să marcheze un singur gol.

În comunicatul oficial publicat pe site-ul FRF, Toșca a încercat să-și explice decizia, fără a oferi prea multe detalii despre ce l-a determinat să se retragă.

“Astăzi închid un capitol, au fost 7 ani minunați, fiecare dintre ei însemnând meciuri pentru mine în tricoul echipei naționale. Oricând, oricum, pe orice post, am fost gata să dau totul și chiar am dat totul pentru România.

Alin Toșca s-a retras de la echipa națională! Comunicatul oficial

Decizia mea nu a fost influențată de nimic din tot ce înseamnă echipa națională, atmosferă, coechipieri, staff, suporteri, Federație.

Pentru a evita orice speculații, vă asigur că retragerea mea nu a fost nici cauzată, nici încurajată de Edward Iordănescu. Ne cunoaștem de ani buni, am încredere în capacitatea lui de a găsi alte soluții și sunt sigur că România se poate califica la EURO 2024!

De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia discuții și speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale.

Am avut o relație fără urmă de conflict cu toți selecționerii cu care am lucrat, staff-urile lor tehnice și staff-urile suport de la echipa națională. Cu toți coechipierii mei, cărora le mulțumesc. De asemenea, am construit o relație corectă și de respect cu reprezentanții Federației, în toți acești ani. Am apreciat mereu sprijinul suporterilor și am încercat să le răspund cu tot ce am mai bun ca fotbalist.

Fiecăruia din cei de mai sus le mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru ajutorul pe care l-am primit.

Le urez coechipierilor mei mult succes și noroc! Am fost, sunt și voi rămâne mereu suporterul necondiționat al echipei naționale. Hai România!”, a spus Toșca, pentru FRF.

Astfel, Alin Toșca le urmează exemplul altor jucători care s-au retras de la echipa națională în ultimii ani, precum Cristi Săpunaru, Ciprian Tătărușanu, Silviu Lung sau Bogdan Stancu.

Toșca își va continua drumul la Gaziantep, echipa pentru care joacă din 2019 și unde a fost antrenat de Marius Șumudică. Fundașul român mai are contract cu turcii până în 2024.