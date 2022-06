"Contează mai puțin parada mea". Discursul plin de modestie al lui Florin Niță după victoria cu Finlanda

Naționala lui Edi Iordănescu a jucat avântat în prima repriză, a pus presiune și și-a dominat clar adversara. Cu rezervele de energie consumate în primul act, tricolorii au făcut pasul în spate în partea a doua. Cu o interveneție fantastică marca Florin Niță, România a ținut de rezultat și a obținut trei puncte de moral.

Tot în Grupa 3 din Liga B, Muntenegru a remizat acasă cu Bosnia, scor 1-1 (goluri Marusic ’77 / Menalo ’62). În primele două etape, România a fost învinsă cu 2-0 de Muntenegru şi cu 1-0 de Bosnia-Herţegovina. Tricolorii au disputat în deplasare ambele meciuri.

Pentru România urmează, marţi, partida de acasă cu Muntenegru, care se va duspita de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti. În aceeaşi etapă, Bosnia va întâlni Finlanda.

Florin Niță, unul dintre jucătorii providențiali pentru națională

"Toți am fost o echipă, am arătat că suntem caractere și ne-am făcut treaba pe teren. Contează mai puțin parada, cele trei puncte sunt importante. Contează că am trecut peste această perioadă mai dificilă. Ne-am unit și am înțeles că trebuie să fim mai concentrați, s-a văzut o altfel de determinare.

Cu Muntenegru va fi la fel de greu ca în această seară, trebuie să arătăm că la ei a fost un accident. Îmi doresc să avem o prestație cel puțin la fel de bună", a declarat Florin Niță la DigiSport.