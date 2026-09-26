Bulgaria, înfrângere istorică cu Luxemburg în Nations League

La Sofia, pe Hristo Botev Stadium, gazdele au deschis scorul în minutul 18, când Asen Chandarov a înscris din faţa porţii. Oaspeţii au egalat în minutul 37, prin Leandro Barreiro, jucătorul Benficăi, iar în minutul 65 Vincent Thil a încris golul unei victorii istorice pentru echipa din Ducat.

Luxemburghezii reuşesc prima victorie din istorie cu Bulgaria şi al doilea rezultat bun în compania vecinilor de la sud de Dunăre, după egalul din 2024, 0-0. Bulgaria – Luxemburg s-a terminat 1-2 şi învingătorii sunt lideri în grupă, cu trei puncte.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în prima etapă din Liga Naţiunilor: