Ronaldo Webster de la „U” Craiova, integralist în thrillerul Jamaica - Guatemala 3-2. Ce notă a primit

Ronaldo Webster de la „U” Craiova, integralist în thrillerul Jamaica - Guatemala 3-2. Ce notă a primit Nations League
SPORT.RO
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Ronaldo Webster a avut o prestație solidă pentru Jamaica în victoria cu 3-2 contra Guatemalei, în prima etapă din Liga A a Concacaf Nations League. Fotbalistul Universității Craiova a fost titular și a rămas pe teren până la final.

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Jamaica a fost condusă încă din minutul 2, după golul lui Oscar Santis. Kasey Palmer a egalat înainte de pauză, iar Rumarn Burrell a dus gazdele în avantaj în minutul 53. Santis a reușit „dubla” în minutul 67, însă Renaldo Cephas a marcat golul victoriei în minutul 90+4.

Ronaldo Webster, nota 7,1

  • Ronaldo Webster a fost unul dintre cei mai bine notați jucători ai Jamaicăi și Sofascore i-a acordat nota 7,1.

Fundașul în vârstă de 24 de ani a fost unul dintre cei șapte jucători care au rămas titulari după ultimul meci al Jamaicăi din barajul pentru Mondialul din 2026, pierdut cu 0-1 în fața Republicii Democrate Congo.

La Universitatea Craiova, situația lui Webster este diferită. Fotbalistul adus pentru 400.000 de euro a prins doar două apariții în SuperLiga și a acumulat 82 de minute.

Webster este cotat la 600.000 de euro și a mai evoluat pentru Cavalier FC, Shkendija, Bregalnica Stip și Reno FC. Pentru Cavalier are 87 de meciuri, 14 goluri și două pase decisive.

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