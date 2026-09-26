Ronaldo Webster de la „U” Craiova, integralist în thrillerul Jamaica - Guatemala 3-2. Ce notă a primit

Jamaica a fost condusă încă din minutul 2, după golul lui Oscar Santis. Kasey Palmer a egalat înainte de pauză, iar Rumarn Burrell a dus gazdele în avantaj în minutul 53. Santis a reușit „dubla” în minutul 67, însă Renaldo Cephas a marcat golul victoriei în minutul 90+4.

Ronaldo Webster, nota 7,1

Ronaldo Webster a fost unul dintre cei mai bine notați jucători ai Jamaicăi și Sofascore i-a acordat nota 7,1.

Fundașul în vârstă de 24 de ani a fost unul dintre cei șapte jucători care au rămas titulari după ultimul meci al Jamaicăi din barajul pentru Mondialul din 2026, pierdut cu 0-1 în fața Republicii Democrate Congo.