În urma acestui rezultat, Croația obține primele trei puncte în grupă și este la egalitate cu liderul Spania. Naționala lui Modric va da piept cu campioana mondială în următoarea rundă.

Ce a spus Daniel Pancu despre amicalul de gală Rapid - Genoa: „Este important pentru patron”

NE-BU-NI-E! Cât pe ce să facă 3-1, Anglia a cedat în fața Spaniei lui Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal

Trei românce în finală! Ce au reușit Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi la Paris

Croații puteau deschide scorul în prima repriză, când Luka Sucic a șutat puțin pe lângă poartă. Tot croații au fost aproape de gol și pe finalul primei părți. Sucic a încercat poarta cu un șut din careu, dar Hornicek a reușit să apere poarta Cehiei.

Luka Modric a deschis scorul în debutul reprizei secunde cu un șut expediat din afara careului. Egalitatea a fost restabilită câteva minute mai târziu, când Adam Karabec l-a învins pe Livakovic din pasa lui Hlozek.

Croația a trecut din nou în avantaj în minutul 77, când Pasalic a înscris cu capul din centrarea lui Ivan Perisic.

Două minute mai târziu, Hlozek îi pasează lui Matej Radosta, care îl învinge pe Livakovic. Totuși, golul lui Radosta a fost anulat după ce arbitrul italian Simone Sozza a revăzut faza la VAR și a observat un ofsaid în construcția fazei.