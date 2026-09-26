GALERIE FOTO Cehia - Croația 1-2. Victorie dramatică pentru croați înaintea duelului cu ”regina lumii” Spania

Cehia - Croația 1-2. Victorie dramatică pentru croați înaintea duelului cu ”regina lumii” Spania Nations League
SPORT.RO
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Croația s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Cehiei în prima rundă din Liga A din Nations League.

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Din articol

În urma acestui rezultat, Croația obține primele trei puncte în grupă și este la egalitate cu liderul Spania. Naționala lui Modric va da piept cu campioana mondială în următoarea rundă.

Cehia - Croația 1-2

  • Cehia croatia 18
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Croații puteau deschide scorul în prima repriză, când Luka Sucic a șutat puțin pe lângă poartă. Tot croații au fost aproape de gol și pe finalul primei părți. Sucic a încercat poarta cu un șut din careu, dar Hornicek a reușit să apere poarta Cehiei.

Luka Modric a deschis scorul în debutul reprizei secunde cu un șut expediat din afara careului. Egalitatea a fost restabilită câteva minute mai târziu, când Adam Karabec l-a învins pe Livakovic din pasa lui Hlozek.

Croația a trecut din nou în avantaj în minutul 77, când Pasalic a înscris cu capul din centrarea lui Ivan Perisic.

Două minute mai târziu, Hlozek îi pasează lui Matej Radosta, care îl învinge pe Livakovic. Totuși, golul lui Radosta a fost anulat după ce arbitrul italian Simone Sozza a revăzut faza la VAR și a observat un ofsaid în construcția fazei.

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