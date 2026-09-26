Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Budapesta în primul meci din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, ucrainenii s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Danylo Sikan din minutul 42.
GALERIE FOTO Scene incredibile la Budapesta! Ungurii s-au luat la bătaie cu ucrainenii în minutele suplimentare ale meciului din Nations League
Ungaria - Ucraina s-a încheiat 0-1.
Foto: Captură TV
În minutul 90+2 al duelului, Oleksandr Nazarenko l-a faultat dur pe Rajmund Toth, iar atmosfera a explodat. Cele două tabere s-au luat la bătaie, iar ”centralul” a turnat cu avertismente.
În urma faultului, Nazarenko a fost eliminat. Tsygankov, care a sărit la Szoboszlai, a văzut cartonașul galben, la fel ca starul lui Liverpool, care a ripostat și el.
Și Kerkez și Matvienko au mai fost avertizați de arbitru, înainte ca tensiunea să se ridice și să continue partida în condiții normale.
Cum arată Grupa 2 din Nations League, urna valorică ”B”
Irlanda de Nord, Ucraina, Ungaria și Georgia fac parte din Grupa 2 a urnei valorice ”B” din Nations League.
- 1. Irlanda de Nord - 3p
- 2. Ucraina - 3p
- 3. Ungaria - 0p
- 4. Georgia - 0p
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