Scene incredibile la Budapesta! Ungurii s-au luat la bătaie cu ucrainenii în minutele suplimentare ale meciului din Nations League

Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Budapesta în primul meci din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, ucrainenii s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Danylo Sikan din minutul 42.

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În minutul 90+2 al duelului, Oleksandr Nazarenko l-a faultat dur pe Rajmund Toth, iar atmosfera a explodat. Cele două tabere s-au luat la bătaie, iar ”centralul” a turnat cu avertismente.

În urma faultului, Nazarenko a fost eliminat. Tsygankov, care a sărit la Szoboszlai, a văzut cartonașul galben, la fel ca starul lui Liverpool, care a ripostat și el.

Și Kerkez și Matvienko au mai fost avertizați de arbitru, înainte ca tensiunea să se ridice și să continue partida în condiții normale.

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