Ce a spus Daniel Pancu despre amicalul de gală Rapid - Genoa: „Este important pentru patron”

Rapid va disputa un amical pe teren propriu împotriva lui Genoa, iar partida de pregătire va avea loc vineri, 2 octombrie de la ora 19:00.

Cele două echipe au același acționar majoritar, pe Dan Șucu, acestea fiind principalul motiv pentru care cele două formații se înfruntă în această pauză internațională.

Daniel Pancu, înaintea amicalului cu Genoa: „Este un test important”

Daniel Pancu a vorbit despre amicalul lui Rapid din Giulești de vineri seară și s-a arătat mulțumit de nivelul ridicat al acestei partide de pregătire care se joacă înaintea meciului cu ”U” Cluj din Superliga.

Antrenorul Rapidului a pus accent și pe importanța acestui meci amical din perspectiva lui Dan Șucu.

„Amical cu Genoa, un meci foarte tare şi binevenit, zic eu, pentru U Cluj, viitorul adversar. Pauza nu e atât de lungă, pentru că ei sunt avantajaţi, pentru că vor juca cu CFR, dar va trebui să ne descurcăm.

Este important pentru patron, în primul rând. Este un test important, pentru că îşi vede ambele echipe în acelaşi timp. Pentru suporterii noştri, pentru că au ocazia, după mult timp, să vadă un alt tip de adversar în Giuleşti, şi pentru jucătorii noştri.

Nu ştiu câţi dintre ei, probabil că cei de la CFR sigur, dar restul... Mă tot chinui de două săptămâni, dar acum, că îl văd pe analist, o să-l pun să scoată. Nu ştiu câte meciuri au în cupele europene.

Tot vorbim de meciul cu Genoa că este un meci european. Tot se vorbeşte la Rapid de trei ani de zile de obiectiv Europa, obiectiv nerealizat până în acest moment.

Sunt şi eu curios câţi jucători au meciuri în cupele europene de la noi, pentru că nu ştiu să fie mai mult de cinci. De asta sunt foarte importante, aşa cum sunt meciurile amicale din perioada de pregătire, vară-iarnă, pentru că avem o altfel de adversitate şi sigur că contează.

Contează foarte mult acest meci pentru noi, să ne vedem nivelul şi să vedem dacă suntem aproape de fotbalul adevărat.”, a spus Pancu, pentru Prima Sport.