Duminică seară, în Liga B din Nations League, este programată partida dintre Israel și Irlanda. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, meciul se va desfășura pe teren neutru, la Debrecen.

Irlanda vrea să boicoteze meciul cu Israel

Represaliile Israelului în Fâșia Gaza după atentatul comis de gruparea teroristă Hamas în 2023 au împărțit lumea în două, iar multe state europene acuză Israelul de crime de război.

Meciul Israel - Irlanda este în pericol să nu se joace. Irlandezii iau în calcul să boicoteze partida. Totul a început după ce Heimir Hallgrimsson, selecționerul Iralandei, a lansat un atac verbal asupra Israelului.

”Nu jucăm cu genocidul, jucăm împotriva genocidului. Jucăm împotriva Israelului, nu jucăm cu Israel”, a spus Hallgrimsson.

În replică, Federația Israeliană de Fotbal a răspuns printr-un comunicat oficial în care l-a criticat pe Hallgrimsson și l-a numit ”prost, ignorant și ipocrit”.

În ultimele zile, mai multe organizații irlandeze au cerut ca naționala să boicoteze meciul cu Israel. Vineri seară, jucătorii irlandezi au luat parte la o ședință de urgență în care au discutat despre posibilitatea de a nu juca meciul. Irlandezii nu s-au prezentat nici la conferința de presă. De fapt, irlandezii s-au ”baricadat” în hotel și au refuzat să se prezinte la conferința de presă sau la antrenamente.

Conform Irish Independent, Gavin Bazunu, portarul Irlandei, le-a transmis coechipierilor săi că nu dorește să joace împotriva naționalei din Israel, iar mai mulți jucători iau în considerare să adopte aceeași poziție.

Câteva ore mai târziu, antrenorul Iralandei, Heimir Halllgrimson, a apărut în fața jurnaliștilor și a anunțat că meciul se va juca, însă a subliniat că niciun jucător irlandez nu este de acord cu agresiunile Israelului în teritoriile Palestinei.

”Acest lucru îi afectează pe toți jucătorii. Nimeni nu se simte confortabil și, probabil, nu s-a simțit confortabil nici atunci când am venit aici. Este vorba despre limitarea prejudiciilor, atât la nivel personal, cât și pentru fotbalul irlandez. Trebuie să găsim o soluție.

Nu există nicio acțiune pe care am putea-o întreprinde și cu care toată lumea să fie de acord. Nu știm care vor fi consecințele dacă nu jucăm meciul.

Au existat proteste încă din prima zi pentru faptul că acest meci se joacă. Am simțit că presiunea crește de la o zi la alta. Aproape că s-a ajuns la limită acum.

Când am spus ceea ce am spus, faptul că jucăm nu înseamnă că acceptăm ceea ce se întâmplă. Dacă un jucător intră mâine pe teren, asta nu înseamnă că acceptă ceea ce se întâmplă în Gaza. Dacă pot vorbi în numele jucătorilor, ei simt că fac ceva greșit jucând acest meci din partea Irlandei.

Nu este un sentiment plăcut. Vrem să fie clar că nu susținem nimic din ceea ce se întâmplă în Gaza. Jucăm acest meci pentru că aceasta este regula competiției în care participăm”, a spus selecționerul Irlandei.