Cine arbitrează România - Bosnia, al doilea meci din Nations League pentru Hagi

Brigadă din Portugalia, cu Luis Godinho la centru, la meciul România - Bosnia, din Liga Naţiunilor, care va avea loc, luni, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Luis Godinho va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins şi Pedro Almeida, în timp ce rezervă va fi Fabio Verissimo.

În Camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

Meciul de luni, primul oficial din mandatul lui Gheorghe Hagi pe teren propriu, se va juca fără spectatori, scrie news.ro.

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Ciprian Marica, prezent în studioul emisiunii VOYO SPORT Matinal de pe VOYO SPORT 1, l-a lăudat pe Andrei Rațiu pentru maniera în care fundașul lateral a evoluat la Solna, împotriva Suediei.

Fost internațional român cu 72 de prezențe la prima reprezentativă, Marica a evidențiat că îl vede pe Rațiu peste Jules Kounde, fundașul dreapta al Barcelonei, în contextul în care s-a zvonit că românul ar fi fost pe lista de transferuri a catalanilor.

”Cel mai bun jucător al nostru, după părerea mea, este Rațiu. Rațiu este cel care ară banda. Chiar dacă e fundaș lateral, ajunge în faza ofensivă cu centrări, cu pase bune. E un jucător care, pe postul lui, eu cred că ar fi făcut față și la generația noastră! Are încredere în el, se vede că joacă meci de meci, are nerv, potență foarte bună în picioare. E un jucător care îmi dă siguranță. Clar, mult mai bun Rațiu după bancă. De puține ori a ajuns Bancu în situații de a centra, de a-și depăși adversarul.

(n.r. Poate vrea să arate și faptul că Rayo Vallecano a greșit că nu l-a lăsat să plece?) Mie mi se pare că e mai bun decât Jules Kounde! E pe profilul Barcelonei! Se scria despre Barcelona la un moment dat, mi se părea că se pliază perfect pe jocul ofensiv al Barcelonei. Repet. E un jucător care făcea față și la Barcelona!”, a spus Ciprian Marica la Matinal.