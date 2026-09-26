Trei românce în finală! Ce au reușit Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi la Paris

România va fi reprezentată în finala de la sărituri de Sabrina Maneca Voinea şi Adelina Ionescu. În calificări, Maneca Voinea a fost înregistrată cu a cincea medie, 13,100 puncte, după 13,600 la prima săritură şi 12,600 la a doua. Ionescu s-a clasat pe locul opt, cu 12,775, după 13,000 la prima săritură şi 12,150 la a doua.

Maria Ceplinschi s-a calificat în finala de la sol, după ce a fost a şaptea, cu 12,800 puncte. Sabrina Maneca Voinea s-a clasat a 17-a, cu 12,050.

La bârnă, Ceplinschi a ocupat locul 15 în calificări, cu 11,650 puncte, iar Adelina Ionescu a fost a 28-a la paralele, cu 11,100, scrie Agerpres.