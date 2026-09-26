Gheorghe Hagi a debutat oficial vineri seară în cel de-al doilea mandat pe banca primei reprezentative. La Solna, naționala României a fost însă învinsă de reprezentativa Suediei, după ce la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a indicat 2-1 în dreptul nordicilor.

Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, după o pasă precisă marca Yasin Ayari. Dennis Man a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a marcat golul victoriei în minutul 43.

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Ciprian Marica, prezent în studioul emisiunii VOYO SPORT Matinal de pe VOYO SPORT 1, l-a lăudat pe Andrei Rațiu pentru maniera în care fundașul lateral a evoluat la Solna, împotriva Suediei.

Fost internațional român cu 72 de prezențe la prima reprezentativă, Marica a evidențiat că îl vede pe Rațiu peste Jules Kounde, fundașul dreapta al Barcelonei, în contextul în care s-a zvonit că românul ar fi fost pe lista de transferuri a catalanilor.

”Cel mai bun jucător al nostru, după părerea mea, este Rațiu. Rațiu este cel care ară banda. Chiar dacă e fundaș lateral, ajunge în faza ofensivă cu centrări, cu pase bune. E un jucător care, pe postul lui, eu cred că ar fi făcut față și la generația noastră! Are încredere în el, se vede că joacă meci de meci, are nerv, potență foarte bună în picioare. E un jucător care îmi dă siguranță. Clar, mult mai bun Rațiu după bancă. De puține ori a ajuns Bancu în situații de a centra, de a-și depăși adversarul.

(n.r. Poate vrea să arate și faptul că Rayo Vallecano a greșit că nu l-a lăsat să plece?) Mie mi se pare că e mai bun decât Jules Kounde! E pe profilul Barcelonei! Se scria despre Barcelona la un moment dat, mi se părea că se pliază perfect pe jocul ofensiv al Barcelonei. Repet. E un jucător care făcea față și la Barcelona!”, a spus Ciprian Marica la Matinal.

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

De cealaltă parte, Polonia și Bosnia au împărțit punctele la Varșovia, pe ”PGE Narodowy”, după ce tabela de marcaj a indicat 0-0 la capătul celor 90 de minute.

Vedeta polonezilor, Robert Lewandowski, care este cotat la 7 milioane de euro de site-urile de specialitate și joacă acum în MLS la Chicago Fire, a fost titular la Varșovia.

Atacantul în vârstă de 38 de ani a părăsit terenul abia în minutul 87, când i-a cedat locul pe gazon lui Mateusz Zukowski

La Bosnia a prins și Jovo Lukic câteva minute. Fotbalistul lui ”U” Cluj a fost trimis pe suprafața de teren în minutul 90+1 al meciului, înlocuindu-l pe Haris Tabakovic.

Cum arată Grupa 4 din Liga Națiunilor