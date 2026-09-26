Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Roma, pe ”Stadio Olimpico”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Italia și Belgia fac parte din Grupa 1 a urnei valorice ”A”, alături de Franța și Turcia.

Mancini a revenit în această vară, după Campionatul Mondial din 2026, pe banca primei reprezentative. El a mai pregătit naționala Italiei în perioada 2018-2023, când a câștigat și EURO 2020.

Italienii, fără menajamente la adresa lui Mancini după debutul usturător din Nations League: ”Incapabil!”

Presa din Italia nu vede însă cu optimism revenirea lui Mancini la națională, în contextul în care el a plecat în urmă cu trei ani de la federație dând curs ofertelor din Arabia Saudită.

Mancini a fost mai întâi selecționer al Arabiei Saudite (2023-2024), ulterior ”principal” la Al Sadd

”Noul selecționer, Mancini, a avut un prim meci slab. Echipa talentată a Belgiei ne-a învins. Nu am fost de acord cu decizia președintelui Malago de a-l rechema pe un antrenor care întorsese spatele echipei naționale, predâdu-se banilor șeicilor. Cu toate acestea, să sperăm că Mancini va putea măcar să aducă în teren o echipă cu idei și calitate.

În acest prim meci, nu am văzut nimic nou. Nimic încurajator. Primul test pare un eșec pentru un antrenor care nu pare capabil să aducă inovație. Se pare că a pierdut atingerea magică care ne-a adus ultimul succes cu echipa națională, titlul european câștigat”, a scris jurnalistul Luca Calamai în TuttoMercatoWeb.

În Italia - Belgia, Mika Godts a deschis scorul în minutul 20, din pasa lui Kevin De Bruyne, iar Dodi Lukebakio a majorat diferența în minutul 69, în urma assist-ului lui Charles De Ketelaere.