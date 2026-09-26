Willy Sagnol, selecţionerul Georgiei din 2021, a fost demis, sâmbătă, a doua zi după înfrângerea cu 0-1 suferită în faţa Irlandei de Nord în Liga Naţiunilor.

Prima națională care și-a dat afară selecționerul după prima rundă din Nations League: „Mulțumim!”

Federaţia georgiană a anunţat vestea sâmbătă, a doua zi după înfrângerea (0-1) suferită în faţa Irlandei de Nord în primul meci al noii campanii din Liga Naţiunilor 2027.

„Mulţumim, Willy Sagnol, pentru fiecare minut petrecut alături de echipa naţională a Georgiei şi pentru emoţiile pe care le-am împărtăşit împreună în această călătorie istorică”, scrie federaţia, care menţionează calificarea echipei naţionale la Euro 2024 – Georgia a fost eliminată în optimile de finală.

Fostul fundaş dreapta al echipei Bayern München şi al naţionalei Franţei, în vârstă de 49 de ani, era selecţionerul Georgiei din februarie 2021. A condus echipa în 57 de meciuri.

Sagnol va fi înlocuit pe banca tehnică a Georgiei de Ramaz Svanadze, care a semnat un contract până la sfârşitul anului 2028. Acesta din urmă era selecţionerul echipei de tineret.