NATIONS LEAGUE | PROGRAM COMPLET cu un debut de foc: Germania - Franta! Toate golurile sunt la PROX de la 23:30!

Nations Laguea, cea mai noua competitie intre nationale e in direct la PROTV si PROX din 6 septembrie.

Vezi toate golurile din Nations League in fiecare seara pe PROX, de la 23:30. Noua competitie UEFA debuteaza joi, de la 21:45, cu un super derby: Germania - Franta.

ProTV transmite toate meciurile nationalei Romaniei din Nations League. Vineri, 7 septembrie, de la 21:45, e Romania - Muntenegru. Apoi, Serbia - Romania e pe 10 septembrie de la 21:45, in direct la PROTV!



PROGRAM NATIONS LEAGUE

Joi, 6 septembrie

Liga A: Germania 21:45 Franta

Liga B: Cehia 21:45 Ucraina

Liga B: Tara Galilor 21:45 Irlanda

Liga C: Slovenia 21:45 Bulgaria

Liga C: Norvegia 21:45 Cipru

Liga D: Kazahstan 17:00 Georgia

Liga D: Armenia 19:00 Liechtenstein

Liga D: Letonia 21:45 Andorra

Liga D: Gibraltar 21:45 Macedonia



Vineri, 7 septembrie

Liga A: Italia 21:45 Polonia

Liga B: Tucia 21:45 Rusia

Liga C: Albania 21:45 Israel

Liga C: Lituania 21:45 Serbia

Liga C: Romania 21:45 Israel

Liga D: Azerbaidjan 19:00 Kosovo

Liga D: Insulele Feroe 21:45 Malta

Sambata, 8 septembrie

Liga A: Elvetia 19:00 Islanda

Liga A: Anglia 21:45 Spania

Liga B: Irlanda de Nord 16:00 Bosnia

Liga C: Finlanda 19:00 Ungaria

Liga C: Estonia 21:45 Grecia



Liga D: Belarus 19:00 San Marino

Liga D: Luxemburg 21:45 Moldova

Toate golurile din Nations League sunt in fiecare seara la PROX, de la 23:30!