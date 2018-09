ROMANIA - MUNTENEGRU, NATIONS LEAGUE, PRO TV | Mesajul lui Stanciu inainte de debutul in noua competitie! Ce va face daca va fi nevoit sa bata din nou penalty

Nationala Romaniei se pregateste pentru dueluri din Nations League contra Muntenegrului si Serbiei. Ambele meciuri vor fi transmise in direct de Pro TV.

Mijlocasul celor de la Sparta Praga, Nicolae Stanciu, reprezinta una dintre sperantele nationalei Romaniei in Nations League. Stanciu are sanse mari sa fie titular in cele 2 partide cu Muntenegru si Serbia, transmise in direct de Pro TV, si a vorbit despre posibilitatea de a executa din nou un penalty cu Muntenegru - el a ratat intr-un moment decisiv in preliminariile pentru Mondial o lovitura de pedeapsa.

„Ne asteapta o grupa dificila in Liga Natiunilor, Serbia, pe care am vazut-o si la Mondial, este echipa foarte buna, Muntenegru la fel, dar cred ca putem realiza obiectivul. Putem castiga grupa. Este important sa incepem bine campania, impotriva Muntenegrului.



Nu este deloc placut sa joci fara spectatori, dar trebuie sa ne adaptam situatiei. Stadionul ar fi fost plin, atmosfera una Foarte buna. Fiind primul meci, trebuie sa il castigam!



Sunt momente cand ma mai gandesc la penalty-ul ratat. Eram al doilea sau al treilea pe lista, mi-am asumat responsabilitate, dar s-a intamplat sa ratez. Asta nu inseamna ca nu voi mai executa penalty-uri daca se va apela la mine. Am fost foarte suparat dupa meci. Cred insa ca sunt destul de puternic sa trec peste astfel de momente. Nu am probleme sa execut din nou. Daca voi mai fi intr-o situatie de genul, imi voi asuma responsabilitatea din nou. Astfel de momente te intaresc, avand in vedere ca am ratat in ultimul minut, au fost multe critici la adresa mea, mesaje negative pe retelele de socializare, dar nu m-au afectat, ci dimpotriva, m-au intarit. Dupa acel moment, la Anderlecht, am executat o lovitura de la 11 metri si am marcat. Nu am incetat sau nu o sa incetez sa imi asum responsabilitatea” a declarat Nicolae Stanciu pentru FRF TV.

Romania - Muntenegru va fi pe 7 septembrie de la ora 21.45, in direct la Pro TV. Serbia - Romania va fi pe 10 septembrie, tot de la ora 21.45, in direct la Pro TV.