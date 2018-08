BREAKING NEWS | Surprize uriase! Contra a anuntat lotul pentru dubla cu Muntenegru si Serbia

Romania joaca impotriva Muntenegrului si Serbiei pe 7 si 10 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV

Romania debuteaza in cea mai noua competitie UEFA - Liga Natiunilor - care deschide drumul si catre EURO 2020. Meciurile nationalei vor fi transmise in urmatorii 5 ani la ProTV!

Pe 7 si 10 septembrie, Romania joaca de la 21:45 cu Muntenegru, la Ploiesti, si Serbia, la Belgrad.

Pentru dubla cu Muntenegru si Serbia, Contra a convocat doar doi fundasi centrali de meserie. In plus, el i-a chemat pe tinerii Tudor Baluta si Denis Dragus, de la Viitorul, renuntand in acelasi timp la Alexandru Baluta, de la Slavia Praga.

Lotul convocat de Cosmin Contra

Portari: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes, 51/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0)

Fundaşi: Romario Benzar (FCSB, 12/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 3/1), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 27/0), Vlad Chiricheş (Napoli, 53/0), Mihai Bălaşa (FCSB, 4/0), Alin Toşca (PAOK Salonic, 13/0), Nicuşor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Mijlocaşi: Răzvan Marin (Standard Liege, 11/1), Mihai Pintilii (FCSB, 42/1), Tudor Băluţă (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 3/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 35/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Constantin Budescu (Al-Shabab, 11/5), Alexandru Maxim (Mainz, 29/2), Alexandru Mitriţă (U Craiova 1948 Club Sportiv, 3/0)

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ, 23/6), George Ţucudean (CFR Cluj, 5/1), Denis Drăguş (FC Viitorul, 0/0)

Programul grupei 4 (Seria C) din Liga Natiunilor

7 septembrie

Romania – Muntenegru

Lituania – Serbia

10 septembrie

Serbia – Romania

Muntenegru – Lituania



11 octombrie

Lituania – Romania

Muntenegru – Serbia

14 octombrie

Romania – Serbia

Lituania – Muntenegru

17 noiembrie

Serbia – Muntenegru

Romania – Lituania

20 noiembrie

Serbia – Lituania

Muntenegru – Romania